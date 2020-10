Sergio Massa estuvo en La Noche de Mirtha y dejó frases para todos los gustos: contó la trastienda del caso del exdiputado Juan Ameri, lanzó varias definiciones sobre el rumbo económico y estableció un paralelismo entre la situación actual y la crisis del 2001.

“A (Juan, el legislador salteño que protagonizó una escena de sexo con su pareja en plena sesión de Diputados) Ameri tardé 52 minutos tardé en suspenderlo y ocho horas en echarlo. Les cuento el momento: lo descubrí yo”, reveló el titular de la Cámara baja en el inicio de su relato.

“El que preside, que soy yo, ve las pantallas. Pero los legisladores no las ven. A tal punto que, cuando pedí la suspensión, Mario Negri (jefe del interbloque de Cambiemos) me dijo: ‘Presidente, ¿me puede explicar qué está pasando?’. Y la ‘Negra’ (Graciela, miembro de Consenso Federal) Camaño” me dijo: ‘Espere, Massa, arme una comisión. No se exceda’".

El titular de Diputados continuó: “Tengo primos en Italia que me mandaron el Corriere della Sera con la noticia. Y el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, me mandó el link con la noticia publicada por el Folha de San Pablo, y era la más leída del día”. Y sentenció: “Fue una vergüenza mundial. Y son las cosas que te dan bronca porque son las cosas que hacen que la gente se enoje con la política”.

En el transcurrir del programa, que tuvo como invitados además a los periodistas Marcelo Bonelli y María O’Donell y al escritor Jorge Asís, Massa también arrojó definiciones sobre el rumbo económico.

“Tenemos que animarnos a transformar los programas sociales en programas de empleo”

“El desafío que tenemos es generar un país que genere más dólares que los que consume", subrayó. Y acotó que "la devaluación es sinónimo de empobrecimiento”.

“En el 2021 no vamos a tener más ajuste, sino que vamos a tener más inversión pública. Tenemos que animarnos a transformar los programas sociales en programas de empleo”, afirmó Massa. Y adelantó que "en los próximos días vamos a encarar la reforma tributaria, que no son más impuestos como dicen, sino impuestos más justos”.

El fundador del Frente Renovador señaló que en el actual esquema tributario “hay 20 mil pesos de distancia entre la línea de la pobreza y el que paga Ganancias”.

Y profundizó: “Tenemos que reformar integralmente el sistema y hacerlo más progresivo: que el que menos puede, pague menos y el que más tiene, pague más. El sector que más paga es el que tiene un plan social, en términos de ingresos".

Massa se animó también a una comparación entre el proceso actual y la crisis de 2001. “Hoy tenemos más herramientas como Estado. En aquel momento no existía la asignación universal por hijo ni los programas sociales que existen hoy, que te ofrecen un colchón social”, argumentó. Y estimó que “a fin de año vamos a tener tres vacunas contra el coronavirus”.

Por último, el exintendente de Tigre desmintió que le hayan ofrecido el cargo de Jefe de Gabinete y respaldó a Santiago Cafiero.

“Trabajo codo a codo con Cafiero, lo hacemos bien en el día a día; me encanta el trabajo que estoy haciendo, creo que soy muy útil para el Gobierno como presidente de la Cámara, tendiendo puentes y generando diálogo”, aseguró.