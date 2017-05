Massa y Stolbizer. Entre banderas y papelitos celestes y blancos, Massa y

Stolbizer presentaron “Un País”.

Los referentes opositores Sergio Massa y Margarita Stolbizer presentaron anoche el nuevo frente ‘Un País‘ con el que competirán en las próximas elecciones. Prometieron ‘volver a frenar‘ a Cristina Fernández de Kirchner ‘si vuelve a aparecer‘ y cuestionaron al Gobierno nacional porque ‘está profundizando la grieta que separa a los argentinos‘.



Con un acto en un microestadio de la localidad de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, Massa y Stolbizer sellaron así la sociedad del Frente Renovador y el GEN, que también incluirá a Libres del Sur. Massa y Stolbizer presentaron los principales lineamientos de las propuestas, con eje en lo económico, que contemplan modificaciones en la Ley de Etica Pública, cuestionamientos por el Impuesto a las Ganancias e impulso a las Pymes. Stolbizer en su mensaje lamentó que el Gobierno ‘otra vez apela a la especulación electoral‘ porque dice que ‘después de las elecciones va a tomar decisiones duras que cree convenientes‘.



En ese marco, sostuvo que ‘deberían estar negociando los precios de los medicamentos, o con los supermercados los precios de los alimentos pero no lo están haciendo porque les falta sensibilidad‘. Stolbizer señaló que ‘la bipolaridad de los que niegan los grises, apostando solamente a los negros y blancos, forma parte de tragedias del pasado que no podemos repetir‘. Massa apareció cerca de las 20 frente al auditorio.



Si bien no hubo referencias directas a la conformación de las listas del nuevo frente, Massa recordó cuando en ‘2013 nos quisieron imponer una Cristina eterna‘ y advirtió que ‘si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla‘, en alusión a la definición de candidaturas hacia octubre. Alertó que ‘no nos van a condenar a elegir entre un gobierno para ricos o un gobierno para ladrones‘. Massa y Stolbizer caminaron hacia una plataforma luminosa que mostraba el nuevo logo del frente ‘1P‘, en referencia a Un País. DyN