La interna no se detiene. Luego del discurso con el que Cristina Kirchner cargó contra Alberto Fernández y relativizó el poder del Presidente, este sábado, Máximo Kirchner volvió participar de un acto en Buenos Aires y dejó nuevas señales para la interna oficialista: “A Néstor y a Cristina nunca les tembló la pera a la hora de defender a los trabajadores”, lanzó el hijo de la vicepresidenta.

Junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el líder de La Cámpora participó de la inauguración de un museo en homenaje a Eva Perón en Los Toldos, y de un acto por el 103 aniversario del nacimiento de la referente peronista.

“Siempre digo que la vida conmigo ha sido muy generosa, no porque me haya permitido ver a Cristina y Néstor como presidentes, sino porque me ha permitido ver que, cuando se es Presidente, se pueden hacer las cosas e ir para adelante. Nunca les tembló la pera a la hora de defender a la gente y a los trabajadores”, aseguró Máximo Kirchner.

El diputado nacional y titular del PJ bonaerense volvió, una vez más, a intentar bajarle el tono a la durísima interna que atraviesa el oficialismo: “La política es poder verse, debatir, pelearse y después amigarse. Si fuera porque nos juntamos dirigentes y ganamos la elección, digo ya está, dónde hay que ir, pero lo importante es la política”, sostuvo.

También aprovechó para hacer una “broma” de lectura interna: “Vengo de un hogar sumamente peronista, pero con mucho debate... Si alguno se asusta con lo que ve ahora...”, dijo entre risas.

En línea con las críticas de todo el arco cristinista por la política económica del Gobierno de Alberto Fernández y del ministro Martín Guzmán, el líder de La Cámpora volvió a “reclamar” una recuperación del poder adquisitivo. “Lo que hay que hacer es subir los salarios. No hay que romper la solidaridad que hay entre quien tiene un trabajo registrado y quien no lo tiene. Muchas veces quieren enfrentar a los trabajadores entre nosotros, demos la discusión todos juntos adentro”, agregó.

A su turno, Axel Kicillof también pareció dejar un mensaje para la interna del Frente de Todos. “Donde hay una necesidad, hay un derecho. Y donde hay un derecho, existe una obligación de los que tenemos responsabilidades”, dijo.

“Nadie se puede olvidar de para qué ganamos las elecciones. Fue para hacer valer esos derechos. No podemos descansar ni un solo día hasta que haya dignidad, hasta que se recupere lo perdido. Nuestro pueblo debe salir adelante por ese futuro”, advirtió el mandatario bonaerense.