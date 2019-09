Una máscara 3D que reproduce las características del rostro y mejora los resultados de la reconstrucción facial en casos de quemaduras profundas fue creada "por primera vez en el mundo" por cirujanos plásticos del Hospital Italiano de Buenos Aires, informó ayer ese centro de salud.



Se trata de una nueva técnica que utiliza tecnología de simulación combinada con impresión tridimensional (3D) para fabricar una máscara personalizada que reproduce las características del rostro de la persona y asegura los injertos de piel en las zonas dificultosas de la cara.

"Cuando un paciente se quema la cara, lo primero que hay que hacer es retirar la piel muerta. Luego nosotros escaneamos los rasgos faciales e imprimimos una máscara de ácido poliláctico, un polímero 100% biodegradable que se fabrica a partir de recursos renovables como el maíz, la remolacha, el trigo y otros productos ricos en almidón", explicó a Télam Hernán Aguilar, creador del método.



Aguilar, que tiene 42 años y estudió en la UBA, es médico del servicio de Cirugía Plástica y coordinador quirúrgico del Área de Quemados de la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos del Italiano, y la técnica que desarrolló junto a Horacio Mayer, subjefe del servicio de Cirugía Plástica de ese hospital, "no había sido descripta hasta ahora en la literatura médica mundial", aseguró.



"Una vez que la máscara está impresa, proceso que demora entre 13 y 18 horas, se le aplica al paciente una membrana artificial de origen bovino, que se usa comúnmente en quemaduras, y encima se coloca la impresión, que se retira a los 21 días, cuando la piel está prendida", retomó Aguilar.



El cirujano comentó que los métodos tradicionales para reconstrucción de quemaduras constan de dos etapas: la reconstructiva y la presoterapia.



La primera consiste en utilizar injertos de piel o dermis artificial y sujetarlos con gasas, apósitos e hilos a la cara del paciente, mientras que la segunda comienza aproximadamente un mes y medio luego de la quemadura, cuando las heridas ya cicatrizaron. En ese momento se coloca una máscara de acrílico (realizada en un molde de yeso) sobre el rostro para aplicar presión en determinados tejidos.



"Antes la cara quedaba sin función, quedaba dura y con cicatrices hipertróficas. Con esta máscara se logra que la piel quede sin volumen ni coloración y además se obtienen óptimos resultados funcionales, ya que se adapta a la forma irregular del rostro y permite la inmovilización adecuada de los injertos o dermis artificial, difícil de lograr con los métodos tradicionales", destacó Aguilar.



La nueva técnica ya fue aplicada en un hombre de 38 años que sobrevivió a la explosión de un automóvil y quedó "muy conforme con el resultado". "El paciente presentó quemaduras de tercer grado en más del 40% del cuerpo, que comprometieron las manos, antebrazos y piernas y le generaron un daño facial extenso que incluyó la frente, los párpados, la región nasal y ambas mejillas", detalló el médico.



Se le colocaron injertos de piel sobre el sustituto dérmico perfectamente integrado y luego nuevamente la máscara para inmovilizar los injertos durante una semana más. No fue necesario quitarla para las comidas ni para la higiene bucal. Luego se verificó la integración total y la vitalidad de todos los tejidos.



En el día 40, se inició la terapia de presión con la misma máscara personalizada. El paciente recibió instrucciones de usarla durante al menos 20 horas por día. El tratamiento fue bien tolerado y no se encontraron complicaciones.



El diseño de la máscara incluyó aberturas laterales en ambos lados para ajustarla a la cara del paciente con bandas elásticas.



A partir de los 6 meses se obtuvo una cicatrización óptima del rostro con un color de piel aceptable y se evitaron las secuelas funcionales y estéticas. El uso de la máscara personalizada 3D durante un año, permitirá continuar modelando las cicatrices, mejorando así su color, textura y volumen.



Para realizar el procedimiento, que podrá aplicarse más adelante en diversas partes del cuerpo, se utilizó un programa de software de simulación suizo (Crisalix) para cirugía estética junto con un escáner portátil, lo que permitió obtener imágenes del paciente en tres dimensiones para luego transferirlas a una impresora.

La máscara fue creada por médicos de área de Cirugía Plástica del Hospital Italiano.



Ya tiene un premio



El método recibió el primer premio en el XVIII Congreso Argentino de Quemaduras 2019 y fue aceptado para publicar en el Journal of BurnCare&Research (Oxford University Press), órgano de la American Burns Association, una prestigiosa revista.