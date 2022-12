El Gobernador Rodolfo Suárez criticó fuertemente al Gobierno Nacional por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente, Alberto Fernández, en el que estableció este martes día feriado por los festejos de la Selección Argentina, que arribó esta madrugada al país con la Copa del Mundo y que realizará una caravana hacia el obelisco hacia el mediodía.

No obstante, el mandatario provincial, si bien anoche sostuvo en redes sociales que la jornada de trabajo en Mendoza “debe ser normal”, comunicó en diálogo con Radio Mitre Mendoza que no se descontará el día a los estatales que no se hagan presentes este martes en sus puestos de trabajo; mientras que quienes sí lo hagan, “se les reconocerá el día o se compensará”.

En este sentido, Suárez aclaró que se trata de un DNU que “está vigente en todo el país, más allá que entendemos que existe la ley que regula los feriados del país”. También comentó que recién a la 1.15 de este martes se publicó en el Boletín Oficial.

“Estamos ante una situación similar a la anterior. Es una improvisación total del Gobierno Nacional”, comentó el Gobernador, en referencia al intento de atentado a Cristina Fernández de Kirchner, en el cual también se decretó un feriado el día posterior del hecho.

De igual manera, Suárez dejó en claro que la jornada de trabajo en la provincia “será normal, asegurando el total funcionamiento de la Administración Pública y de los servicios del Estado”.

“Acá hay que trabajar. Aquellos que vayan a trabajar se les reconocerá el día o se compensará y a los que no vayan, no se descontará. Veremos cómo funciona la sociedad. Por los informes que tengo, está funcionando con normalidad porque las medidas que se toman para el Estado, además de ser legales, tienen que ser legítimas; significa que la gente las acepte, las apoye y acate. y eso no está ocurriendo”, consideró.

También persistió con sus críticas a Fernández, al sostener que “son medidas que no tienen la legitimidad de la gente”, y sugirió que el Presidente tendría que haber consultado a los gobernadores. “Podrían haber dicho que en el AMBA se declaraba un feriado o asueto para que la gente pueda ir. Eso tiene razonabilidad. ¿Pero qué tiene que ver acá? ¿Quién irá al Obelisco? O para quedarse frente al televisor a ver pasar el micro, que uno lo puede ver un ratito. Estamos felices, estamos contentos, por hay que seguir viviendo y trabajando”, manifestó.

Un DNU es una ley, tiene que mandarla al Congreso a notificarla a pesar de que este gobierno no las manda. Es parte de lo que tenemos, es parte de la imagen que tiene este presidente que cada vez cae más y es parte de las cosas que no tienen que ocurrir en la en la Argentina”, fustigó Suárez.

Respecto a posibles denuncias por el hecho de pedir que se trabaje en medio de un feriado, comentó que “siempre alguna denuncia, pero nos defenderemos como la otra vez, que quedó archivada. No pasó nada porque nosotros estamos en Derecho”.

“Hemos invitado a toda la población a que trabaje y a que tenga un día normal”, finalizó.

Fuente: Los Andes