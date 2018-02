"Angustia". "Hemos pasado días tensos y, por momentos, de cierta angustia y miedo", dijo la vicepresidenta de los argentinos, Gabriela Michetti, en declaraciones radiales.

La vicepresidenta Gabriela Michetti reveló ayer que su padre podría haber sido secuestrado en la localidad bonaerense de Laprida -donde vive su familia-, pero la policía de esa ciudad frustró el plan de los delincuentes.



Según reveló a Radio Laprida, hace aproximadamente diez días "había dos o tres personas que estaban planeando secuestrar" a su padre; pero "apareció la Brigada Anti Secuestro y empezaron a investigar".



"Está todo en investigación", reiteró Michetti, y agregó: "Lo único que quería era que los vecinos supieran por qué hay custodia en la casa", dijo, ante los "rumores" que había sobre la custodia en la casa de los padres de la vicepresidenta, un hecho que se sabía en la ciudad.



"No se por qué eligieron a mi papá", dijo al descartar que el hecho esté relacionado con su función ejecutiva. "Hay una sospecha de que algunas personas son de Laprida, por eso me da la impresión de que no tiene que ver con la política sino que eligieron a mis padres como a cualquier otro", agregó.



"La idea era un secuestro como cualquier otro, que se hace para sacar dinero", sostuvo Michetti, y conjeturó que, como su padre tiene Alzheimer -algo que "se conoce en el pueblo", según destacó-, podría haberse relacionado con ese tema.



"Laprida es un pueblo tan tranquilo y quiero que siga siendo así", sostuvo. En declaraciones a Infobae, agregó que, a pesar de que con su familia pasaron "unos días muy difíciles", tienen la "tranquilidad" de saber que "la policía está sobre el tema".



Michetti sostuvo que "si está la posibilidad de investigar es porque la policía está al tanto, que todos estén tranquilos, porque ya se pudo saber qué iba a pasar y se pudo abortar, esta gente al ver el movimiento de la policía tiraron esto para atrás". Las fuerzas de seguridad custodian la casa familiar de Michetti y la investigación es llevada adelante por la policía y la brigada anti secuestros, aunque aún no identificaron a las personas que planeaban secuestrar al hombre. Michetti relató que fue la propia Policía la que le alertó sobre el plan, tras detectar conversaciones telefónicas entre integrantes de una presunta banda de secuestradores y en las que se hacía referencia a su padre como futura víctima. Télam y Efe