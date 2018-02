La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, contó este lunes que la Policía de la localidad bonaerense de Laprida, donde vive su familia, detectó conversaciones entre tres personas que planeaban secuestrar a su padre.

"Hemos pasado unos días muy difíciles. Pero en este momento tenemos la tranquilidad que nos da el saber que la policía está sobre el tema y papá está cuidado", le dijo Michetti.

Según explicó la funcionaria, la Policía detectó conversaciones entre al menos tres personas que por el momento no fueron identificadas. Ahora, continúa la investigación junto a la Justicia y la brigada antisecuestros.

La casa de los padres de Michetti se encuentra con custodia policial por tiempo indeterminado. Por eso, la Vicepresidenta buscó "llevar tranquilidad" a los habitantes de esa localidad frente a los "rumores". "Está todo en investigación. Lo único que quería era que los vecinos supieran por qué hay custodia en la casa", apuntó.

Para Michetti el episodio no tiene que ver con la política. "No se por qué eligieron a mi papá. Hay una sospecha de que algunas personas son de Laprida, por eso me da la impresión de que no tiene que ver con la política sino que eligieron a mis padres como a cualquier otro", dijo en diálogo con Radio Laprida.

Además, recordó que su padre tiene alzheimer y que "en el pueblo es algo que se conoce"; por eso, piensa que puede estar relacionado a ese tema. "Laprida es un pueblo tan tranquilo, tan lindo y quiero que siga siendo así", señaló la funcionaria.