El gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, consideró hoy que "hay un liberalismo extremo" que "contagia mal" y que "desperfila a Juntos por el Cambio", al responderle al expresidente Mauricio Macri, quien había hablado de la presencia de un "populismo contagioso" al referirse a la postura asumida por legisladores del radicalismo en el marco de la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que se trató la modificación del impuesto a las Ganancias y la creación de cinco universidades nacionales.



"Hay un liberalismo extremo contagioso, que contagia mal y nos hace daño, que desperfila a Juntos por el Cambio", retrucó Morales, quien sostuvo que "ha hecho mucho daño" a la coalición opositora la "alabanza" hacia el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, por parte del exmandatario y líder del PRO.



Así lo expresó Gerardo Morales en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red, en las que que "hay que enfocarse en la elección" para que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, "sea la próxima presidenta".



Sobre Macri, Morales consideró que, "después de las PASO, la primera semana", y con tanta "alabanza" al candidato libertario, Javier Milei, el expresidente "ha hecho mucho daño a JxC".



Morales reconoció que Macri "se ha moderado en los últimos tiempos y está bueno que haya acompañado en Córdoba", al aludir a las recorridas de campaña a favor de Bullrich que concretó el expresidente en la provincia mediterránea los últimos días.



Sin embargo, opinó que la "mejor forma" que tiene Macri de "aportar" es que "no deje dudas que la candidata es Patricia y no la posibilidad de Milei".



Morales dijo que el radicalismo viene "aportando fuerte" a la coalición opositora y afirmó que Bullrich "está competitiva".



"No es casual el triunfo del radicalismo en provincias importantes", remarcó Morales, tras el triunfo logrado ayer por su correligionario Alfredo Cornejo, quien resultó electo gobernador en los comicios celebrados en Mendoza.



Consultado acerca de Milei, pidió "tener cuidado con esos cantos de sirena, del 'cambio todo para que no cambie nada'".



"Muchas medidas que se proponen son imposibles de implementar, muchas inconstitucionales, se le está mintiendo mucho a la gente y es importante que pensemos tranquilamente el voto", concluyó Morales.

En campaña con Bullrich

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, inauguraron hoy lunes ocho colegios secundarios rurales, ocasión en la que coincidieron en que "lo más importante de un país es la posibilidad de tener escuelas con calidad y lugares adecuados donde los chicos puedan aprender".



La referente del PRO llegó a Jujuy en el marco de la caravana que realiza por todo el país con vistas a las elecciones generales y en esta ocasión acompañó a Morales, presidente del comité nacional de la UCR, en acciones de materia educativa.



"Vamos camino a lograr un cambio seguro para la Argentina con propuestas totalmente posibles", expresó Bullrich, quien confió en que los resultados de la contienda de octubre le permitan "entrar al balotaje" y donde el radicalismo "está comprometido en un 100%", destacó.



"Es un partido que está jugando, tanto que (tienen) la mayoría de los gobernadores: de los ocho que tenemos cinco son de la UCR y los demás son del PRO y aliados del PRO, pero estamos todos juntos", añadió.



Por otro lado, en conferencia de prensa, consideró que "hay un juego político" detrás de la campaña electoral en la cual supuestamente se busca polarizar las candidaturas del actual candidato del oficialismo, Sergio Massa, y del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.



"Ellos quieren hacer un juego como si fueran los únicos actores, nosotros salimos arriba de Massa en las elecciones primarias, logramos un resultado mejor, pero ese juego es un juego corto", sentenció.



Se mostró convencida en que "con esta fuerza totalmente unida en todo el país vamos a seguir trabajando para un cambio seguro para la Argentina con gente que tiene claro que hay que hacer en la Argentina y con propuestas totalmente posibles".



"Tenemos liderazgo, convicción y temperamento para ponernos al frente de los problemas desde el primer día y ordenar la economía, la seguridad en las calles y en todos los espacios públicos", remarcó y sostuvo que "este el momento para dar un paso fuerte y potente y dejar atrás 20 años de una ideología que nos mandó para atrás".



Bullrich y Morales fueron luego a la localidad de El Acheral, del departamento San Pedro, donde se realizó la inauguración de uno de los establecimientos educativos y hubo una transmisión en simultáneo.



Así, quedaron habilitadas también las escuelas de Pastos Chicos, El Toro, Cianzo, Miyuyoc, La Intermedia, Puesto del Marques y Susques, todas provistas con paneles solares.



También dieron inicio a las obras para el Bachillerato Provincial Nº 25 Germán Choquevilca / IES Nº 2- Tilcara, la Escuela Secundaria Rural Nº 4 Mediada por TIC-León, el Jardín Maternal-Perico, la Escuela Primaria a crear-Pampa Blanca y la Escuela de Formación Profesional Nº 9 "Gregoria Matorras" de La Mendieta, y la refacción integral de otros edificios.



Desde El Acheral, garantizó "la educación publica, gratuita y para todos" con accesibilidad a una escuela para los pobladores en sus localidades y "no tener que viajar 60 kilómetros".



Por su parte, Morales se refirió a una reunión del Comité Nacional de la UCR y aseguró que "desde todos los sectores estamos apoyando a Patricia".



Sobre su visita realizada el domingo a Salta por el "acuerdo histórico" del Norte Grande y que estuvo encabezado por Massa, indicó que su presencia fue en su rol de gobernador en la región.



"No se confundan, esto es un acto institucional muy importante. No solo formo parte de Juntos por el Cambio, soy un soldado y estoy junto a nuestra candidata que es Patricia Bullrich", expresó Morales, y afirmó que "el 22 de octubre gana porque tiene coraje, decisión, el conocimiento y entiende el país y los problemas de la argentina".



"Somos el cambio posible no el salto al vacío", resumió Morales.



Sobre las escuelas inauguradas en la Puna, dijo que "genera arraigo y garantiza no solo la igualdad sino que la educación hace los ciudadanos libres, garantiza la libertad".



Además, Bullrich encabezó un acto partidario con Morales en instalaciones del Club Atlético San Pedro dela que participaron también el ministro de Hacienda y gobernador electo de Jujuy Carlos Sadir, el diputado nacional Hernán Lombardi, los senadores Mario Fiad y Silvia Giacoppo junto a otros diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes y comisionados municipales del Frente Cambia Jujuy.