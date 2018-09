Hugo Moyano

El jefe del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, redobló sus críticas al Gobierno y al presidente Mauricio Macri, sobre quien consideró que "no tiene la capacidad para resolver los problemas". "Macri no tiene la capacidad para resolver los problemas, la gente vive cada vez peor y con estas políticas no tienen solución", sostuvo el dirigente sindical.

"¿Quién puede creer que el Fondo nos vaya a dar una mano para que la gente esté mejor", se preguntó.

Moyano volvió a reiterar en diálogo con radio Mitre que "personas cercanas al Gobierno me dijeron que la mitad se quiere rajar y la otra mitad tiene un susto bárbaro". Negó además que esté "preocupado" por las causas en su contra, aunque criticó que "cada vez que digo algo aparecen con un contragolpe" judicial.





Durante los últimos días, el líder camionero deslizó distintas críticas al Ejecutivo. Tras sugerir que el mandatario "está desorientado, no sabe qué hacer" y "tiene ganas de rajarse", apuntó con dureza contra los integrantes del Gabinete, a los que calificó como "niños bien que no están acostumbrados a que nadie les contradiga nada".



"Estos que están en el Gobierno tocan dos teclas y se llevan diez veces más que los bolsos (durante la gestión anterior, que denunció el chofer Centeno), empezando por Franco Corleone", dijo Moyano, en alusión al padre del mandatario, el empresario Fran co Macri.

De todos modos, negó que haya sectores que quieran desestabilizar al Gobierno y señaló que "nadie quiere que se vaya el Presidente ahora" ya que "hay que echarlo con los votos en el 2019". Resaltó además "el esfuerzo para reunir al peronismo" que se está llevando adelante y aseguró que hay "mucha gente joven y capaz" en el PJ, aunque reconoció que "si no hay otro" candidato, "tendrá que ser" la expresidente Cristina de Kirchner la postulante del espacio en 2019.





El referente sindical consideró que dar su apoyo a algún dirigente en particular de cara a las elecciones presidenciales sería "apresurar los tiempos". "Si aparece alguien que pueda llevar adelante una política que termine con el hambre, que termine con las necesidades, bienvenido sea", sostuvo el ex secretario general de la CGT.



También se refirió a su vínculo con la líder de Unidad Ciudadana y sobre la eventual postulación en los comicios de 2019: "Si no hay otro, tendrá que ser ella si está en condiciones".