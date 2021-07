El dos veces gobernador de Santa Fe y senador Carlos Reutemann falleció ayer a los 79 años en una clínica santafesina por complicaciones de un cáncer de hígado.

La muerte del expiloto automovilístico fue confirmada por su hija Cora en redes sociales. Hace dos meses había sufrido un sangrado digestivo por el que tuvo que ser operado. Aunque recibió el alta, el 21 de junio quedó internado en terapia intensiva por nuevas complicaciones en su cuadro.

"Lole" Reutemann fue uno de los primeros outsiders de la política que accedió a un puesto de poder por el voto popular, de la mano del primer gobierno de Carlos Menem, al comienzo de la década del "90.

Su carrera deportiva como piloto de Fórmula 1 y su popularidad le permitieron triunfar en las primeras elecciones para gobernador de Santa Fe en las que compitió en 1991. Se impuso con holgura el sublema que encabezaba frente a los demás sublemas del Partido Justicialista (PJ).

Pese a que siempre se consideró a Menem su mentor político, Reutemann afirmó que no recordaba con exactitud si el primer ofrecimiento para incursionar en política provino del riojano, o de quien era su vicepresidente, Eduardo Duhalde, aunque contó que antes de dar el sí recorrió su provincia para palpar la opinión de los santafesinos.

En 2009, "Lole" reveló que acudió a otro expresidente, Arturo Frondizi, para recibir orientación sobre si era acertado o no desembarcar en la arena política. Recordó que Frondizi le respondió con una pregunta: "¿Y por qué no?".

Alentado por el expresidente que gobernó entre 1958 y 1962, el productor agropecuario solía decir que había ingresado al justicialismo como un independiente con orientación desarrollista.

Además, no se sentía cómodo cuando se lo encasillaba junto a los outsiders de la política que eran considerados parte de la tropa reclutada por Menem, como el deportista Daniel Scioli o el cantautor Ramón "Palito" Ortega.

De convicciones invariables, Reutemann asumió su primer mandato como gobernador en 1991 y condujo Santa Fe hasta 1995, cuando se anotó para competir por una banca en el Senado de la Nación. No llegó entonces a terminar su primer mandato en el Senado y se inscribió para ser nuevamente gobernador en 1999, cargo que ejerció hasta 2003. En las casi 600 sesiones de la Cámara Alta que transcurrieron durante los cuatro mandatos de Reutemann, habló en el recinto media docena de veces.

En 2001, Duhalde le propuso a "Lole" que fuera candidato a presidente, oferta que Reutemann rechazó. "¡Cuarenta y un veces no es no!", rezongó a los periodistas el día que Duhalde lo citó para convencerlo.

La historia recordará otra frase que usó para explicar por qué no quería ser candidato a presidente: "He visto algo que quizás yo no lo pueda decir en público". Por eso nació el mito de que Carlos Menem -en su última ilusión por recuperar el poder- lo había extorsionado con videos íntimos inconvenientes. Años después, el excorredor dijo que "fue un invento" el hecho de que su negativa se debía a que lo habían amenazado con revelar secretos de su vida privada.

Durante la etapa kirchnerista, sus cortocircuitos con el justicialismo se acrecentaron con el conflicto por las retenciones móviles de 2008. En 2015, el expiloto rompió su relación con el PJ tradicional al apoyar la candidatura de Mauricio Macri para la presidencia. Desde entonces acompañó al PRO en cada una de sus votaciones en la Cámara Alta, ya en su cuarto mandato como senador, para el cual fue electo por Cambiemos.

El presidente, Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el exmandatario Mauricio Macri, entre otras figuras de la política argentina, lamentaron la muerte del exmandatario santafesino.

La reemplazante

La exdiputada provincial de Santa Fe por Cambiemos María Alejandra Vucasovich será la reemplazante del fallecido senador nacional por Juntos por el Cambio (JxC), Carlos Alberto Reutemann, quien murió ayer en una clínica de su provincia donde estaba internado desde hacía un mes.

Un emblema tan admirado como Fangio



Reutemann fue piloto de Fórmula 1 desde 1972 hasta 1982, años en los que tuvo un gran desempeño en la máxima categoría del automovilismo. No logró ser campeón por un solo punto y quedó detrás Nelson Piquet.

Luego de sus inicios en el automovilismo local, Reutemann arribó a la Fórmula Uno en 1972, cuando fue elegido para integrar el equipo Brabham de Bernie Ecclestone junto al dos veces campeón mundial Graham Hill.

El corredor santafesino también compitió en la máxima categoría del automovilismo para los equipos Ferrari, Lotus y Williams, escudería con la que quedó a solo un punto de las 50 unidades con las que el brasileño Nelson Piquet obtuvo el campeonato de 1981.

Ese año fue subcampeón del mundo con Williams, al ubicarse, tras la última fecha en Las Vegas, por detrás de Piquet, piloto de Brabham, por apenas un punto.

Ese mismo año Reutemann también protagonizó uno de los actos de desobediencia más recordados de la categoría. En el Gran Premio de Brasil, "Lole" no siguió la indicación de su equipo de dejar ganar a su compañero y vigente campeón Alan Jones, a pesar de que el argentino iba primero.

Según un medio local, Reutemann dijo al final de la carrera que no había visto el cartel de su equipo debido a que tenía empañado el visor. Sin embargo, la acción causó un quiebre con Williams y el santafesino dejó de competir en la categoría.

Durante su período en la Fórmula Uno, Lole participó en 146 grandes premios, obtuvo 12 victorias y 46 podios, por lo cual es considerado el mejor piloto argentino después del quíntuple campeón Juan Manuel Fangio. En 1995 disfrutó de un agasajo muy especial, ya que Ferrari le permitió dar unas vueltas frente a su público, cuando la Fórmula 1 regreso a Argentina. Una multitud ovacionó a Reutemann, que giró primero con una bandera argentina sostenida con la mano, y luego se dio el gusto de acelerar sobre el asfalto del autódromo porteño.