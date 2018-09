A pesar de haber protagonizado una infinidad de notas en medios de todo el país, Nahir Galarza nunca había hablado con un medio. Eso, hasta ahora. La joven que recientemente cumplió 20 años y fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizo, rompió el silencio desde la prisión.

“Una de las cosas que me molestan es que se diga que Fernando era mi novio. Se dijo eso en todos los medios. Me molesta porque no es así. No voy a hablar de la causa porque no puedo, ni tampoco quiero quedar bien con nadie, porque la verdad que no me interesa, pero me molesta que se diga eso. Más allá de que hayan caratulado la causa como homicidio agravado por el vínculo, la verdad es que nunca tuve novio”, explicó Nahir en diálogo telefónico con el portal Ahora, de Paraná.

“Así como me veía con él, me veía con un montón de chicos más. Y no me da vergüenza decirlo porque es la verdad, todo el mundo lo hace. Nunca tuve novio, ni él ni nadie”, agregó.

Por otro lado confió: "Además me molesta es que se haya fomentado odio hacia mí. Si no me conocían, si yo nunca hablé... Estos meses no he hablado nunca con nadie y todos me describían. Todo el día 'Nahir es esto, Nahir es lo otro'. Describían mi personalidad, cómo era, ¿y qué saben, si yo nunca hablé? Eso me molesta, el fomento del odio hacia mí. Igualmente, no es que yo esté enojada con los medios, porque no sabían. Sí me molestó que no se hayan tomado el tiempo de venir a ver si era cierto todo lo que se decía", siguió la joven, quien cree que esa percepción "influyó negativamente en la causa".

Otro de los temas a los que se refirió fue a la relación con su familia mientras está en prisión. “Los vi en mi cumpleaños, los dejaron entrar dos horas, pero no porque fuera yo sino porque cuando es tu cumpleaños a los familiares los dejan ver a las internas (se llama “visita especial”). Así que los vi el martes”, reveló la joven.

“¿Sabés qué me gustaría aclarar? Vos sabés que en las cartas me ponen: 'Tenés que ser fuerte, no te suicides'. Ahora cuando llegué, Griselda me dice: 'Vos que te quisiste suicidar…'. Eso es mentira. Soy la última persona en el mundo que se querría suicidar, realmente. Nunca me quise suicidar. Nunca dudé sobre eso, nada que ver”, cerró la joven.