Luego de conocerse que el presidente Macri dará marcha atrás y firmará un decreto que restablecerá la "inmovilidad" del 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el titular de la Aduana arremetió con declaraciones polémicas sobre la cantidad de desaparecidos en la última dictadura. Juan José Gómez Centurión estuvo en el programa Debo decir, y aseguró: "No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras".

Después de su apartamiento y reincorporación a la función pública, el hombre que luchó en Malvinas generó la sorpresa de los invitados al programa: Chiche Duhalde, Romina Manguel, Leo García Ari Paluch y Jimena Monteverde.

"Si usted dice que fueron 30.000 cuando fueron 8.000, ¿qué está diciendo? Cuando lo enseña en términos históricos y lo expresa en términos históricos, no es lo mismo 8.000...", dijo Centurión.

En ese momento, Chiche Duhalde tomó la palabra e interrumpió: "Estamos cayendo en el mismo error [en el] que cayó alguien del Gobierno [en referencia al ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido], no importa el número. (...) Hay un número que es simbólico, pueden ser treinta, veintiocho... En estos casos los números están diciéndonos la gravedad, no se pueden discutir, es vaciar de contenido el hecho".

Gómez Centurión siguió: "Los números no son simbólicos, Chiche, darle precisión histórica a lo que les estamos contando a nuestros hijos y lo que le estamos contando a la juventud, eso es formar, sino estamos formando con consigna, ojo con esto porque eso es relato".

Al ser consultado por la opinión que le merece la figura de Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente de facto entre diciembre de 1981 y junio de 1982, Gómez Centurión dijo: "Galtieri es el protagonista más de una historia". Y añadió: "Tengo 58 años y he vivido los protagonistas más insólitos". Novaresio insistió: "Pero, ¿qué siente por Galtieri?". La respuesta del funcionario fue: "No tengo un sentimiento por Galtieri".

La periodista Romina Manguel planteó: "La dictadura fue parte de un plan genocida (...), Galtieri no fue un protagonista más y la juventud tiene que saberlo por respeto a las familias de las víctimas que siguen buscando a sus desaparecidos". El titular de la Aduana no tardó en salir a contestar y dijo: "En tu visión militante vos estás diciendo que fue un plan genocida y yo no comparto esa visión de la historia".

"El rol de Galtieri en la historia va a desaparecer en la causa Malvinas. Malvinas tiene que ver con lo que pasó en 1833 y no con la decisión de Galtieri", sentenció Gómez Centurión. Manguel interrumpió y preguntó: "¿No [tiene que ver] con la dictadura?". El funcionario contestó: "No".

"Siento que fue un personaje de la historia que nadie lo va a recordar", agregó. Manguel preguntó: "¿No cree que fue parte de un plan genocida?". Gómez Centurión respondió: "No, yo no lo creo; no creo que el gobierno de facto haya sido un plan sistemático de desaparición".