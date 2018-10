En la cuerda floja. El secretario de Energía, Javier Iguacel, quedó muy debilitado con la marcha atrás forzada para el gas. ¿Se va?







Después de la ola de rechazos y pese a que el propio Mauricio Macri defendió la suba, el Gobierno dio marcha atrás con el pago del plus en 24 cuotas por el gas para compensar a las empresas por la devaluación de abril a junio. Ahora, el costo de este reajuste, unos 10.000 millones de pesos, lo compartirán por partes iguales el Estado y las empresas.



Fue la presión del radicalismo la que terminó inclinando la balanza y el vuelta atrás de una medida que horas antes había defendido el Presidente: "Me duele en el alma cada aumento, pero la energía cuesta", dijo Mauricio Macri.



La decisión de no cobrarle a los consumidores el plus por el precio del gas lo anunció el jefe del interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados, Mario Negri.



La propuesta de la UCR plantea que la compensación a las empresas prestadoras de gas sea afrontada, en un 50%, por el Estado nacional, a través de un subsidio que se incorpore en el proyecto de Presupuesto 2019, que se discute en el Congreso. Incluso, el radicalismo ya había expresado su intención de modificar la Resolución 20/2018 que establecía un pago retroactivo de 24 cuotas de entre $90 y $100 pesos, en compensación por los incrementos que debieron enfrentar las empresas este invierno.



A través de su cuenta de Twitter, Negri informó: "El Gobierno ya comunicó que no seguirá adelante con la resolución 20/2018 de Energía que cobraba un retroactivo en la factura del gas. La mitad del gasto lo absorberá el Estado y la otra mitad las empresas, tal como propuso la UCR. Se alivia así el sacrificio de los usuarios".



La decisión, que todavía no ha sido ratificada por el Ministerio de Hacienda, fue difundida luego de que el ministro del interior, Rogelio Frigerio, se reuniera en el Congreso con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, el jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara Alta, Luis Naidenoff y su par del peronismo, Miguel Ángel Pichetto.



Según fuentes legislativas, la intención del Gobierno de aplicar este aumento había trabado el apoyo del PJ que el Gobierno necesita para aprobar el Presupuesto 2019.



Más allá de esa posibilidad, la oposición se había unido en Diputados, y convocó a una Sesión Especial para el jueves 18, con el objetivo de derogar la resolución impulsada por el secretario de Energía, Javier Iguacel, amparada en la ley 24.076 sancionada en 1992, en el marco de las privatizaciones de empresas del Estado.



La senadora Cristina Fernández cuestionó ayer el proyecto de compensación que las empresas de gas podrían recibir por parte del Estado nacional, a través de un subsidio, al señalar que "vamos de Guatemala a Guatepeor"."Acabo de leer la noticia acerca de que el Estado se haría cargo de una parte de la rentabilidad de las empresas en materia de tarifas de gas, por el impacto que tuvieron en sus balances por la devaluación. De Guatemala a Guatepeor," manifestó la expresidenta en una catarata de tuits. Ahora, añadió, "van a destinar recursos públicos, o sea impuestos que pagamos todos y todas, para que las millonarias cifras de ganancias en dólares que las empresas lograron por los tarifazos, no disminuyan por la devaluación".