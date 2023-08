El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer un acuerdo con Brasil para financiar exportaciones hacia Argentina por 600 millones de dólares, con garantías del Banco de Desarrollo de América latina - CAF, que alcanzará al sector automotriz y de alimentos, lo que contribuirá a resolver las dificultades de acceso a divisas que tiene el país a raíz de la sequía.

Massa, también candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), ofreció ayer una rueda de prensa en Brasilia junto a su par de Hacienda, Fernando Haddad, tras una jornada de trabajo en la que también se entrevistó con el presidente Inacio Lula da Silva, y el canciller de ese país, Mauro Vieira.

El ministro argentino destacó que este instrumento de financiamiento es respaldado por el Banco de Desarrollo de Brasil, el Banco do Brasil y el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, cuyo board se reunirá el 14 de septiembre para aprobar la iniciativa anunciada por ambos países.

"Este acuerdo de financiamiento de exportaciones de Brasil a Argentina nos agrega 600 millones de dólares de libertad en materia de reservas con garantía de la CAF", explicó el ministro al resaltar que esto contribuirá a resolver las dificultades de acceso a divisas que tiene el país a raíz de la sequía.

Por su parte, Haddad explicó que con las garantías otorgadas por el Banco del Brasil a sus exportadores y la contragarantía que ofrece el Banco de Desarrollo de América latina "Argentina no necesitará usar sus reservas ni mayores garantías".

Massa destacó que en el sector automotriz como el de alimentos, "Argentina y Brasil están sumamente integrados" y de allí la necesidad de mantener la compra de insumos provenientes del vecino país. Además, ponderó el "enorme paso" que la Argentina dio a nivel regional al integrarse a los BRICS, que representa "el 46% de la población del mundo y el 36% del PBI mundial", y criticó la posición de sus contrincantes a la presidencia, Patricia Bullrich, y Javier Milei, de retirarse de ese bloque regional.

Argentina y Brasil "están indefectiblemente atados porque somos los dueños de casi el 20% de las proteínas que consume el mundo", aseguró Massa. También destacó la apertura de mercados, turba de Tierra del Fuego, frutos rojos, ciruela y sobre todo arándanos para toda la región y además la reapertura del mercado aviar.

El ministro de Economía argentino adelantó también que "avanzamos en la reapertura de la construcción conjunta de la flota naval entre Argentina y Brasil para recuperar presencia en la región", entendiendo que ambas naciones "son las costas más importantes del continente".

Alerta del FMI por deuda del Central

Pese al cepo que afecta la llegada al país de productos desde el exterior, el Banco Central viene acrecentando su deuda con importadores de una manera alarmante. Esto impulsó al Fondo Monetario Internacional a exigir al Gobierno que acentúe el freno a las importaciones en los próximos meses.

La deuda comercial del BCRA es una bomba que ya alcanza los U$S 20.000 millones, según estimaciones difundidas este lunes por el economista Salvador Vitelli. El experto afirma que la deuda acumulada desde 2023 hasta el primer trimestre de este año fue U$S 15.500 millones. Vitelli explicó que a lo anterior hay que agregarle el acumulado hasta julio, que fue de U$S 5.400 millones.

"Dada la gran deuda y el precario nivel de las reservas, ahora se requieren importantes esfuerzos para racionalizar importaciones y asegurar una vuelta del financiamiento de importaciones a niveles normales", recomienda el Fondo, y subraya: "Un realineamiento del comercio internacional, más medidas impositivas temporales son esperables para apoyar una compresión de las importaciones".