La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, dijo ayer que "las opiniones" del jefe de Gabinete, Marcos Peña, "no tienen ningún impacto" en las investigaciones que hace el organismo sobre ministros, luego de que el funcionario manifestara el pasado lunes por la noche que "recontra banca" al titular de la cartera de Finanzas, Luis Caputo.



Semanas atrás, Alonso había anticipado que le requirió a la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC) información sobre Caputo quien, según informaciones periodísticas, habría ocultado en sus declaraciones juradas que, antes de asumir en el Gobierno, tenía acciones en dos compañías offshore en Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami.



Ayer, consultada por los periodistas en la Casa de Gobierno acerca de las declaraciones de Peña, la titular de la OA aseveró: "Las opiniones del jefe de Gabinete o de los ministros, la verdad, no tienen ningún impacto en un expediente administrativo". "Lo recontra banco: si lo banco, es por algo. Lo conozco. Somos todos ciudadanos ante la ley, pero no tengo dudas de su integridad y de su capacidad", había dicho Peña en un programa televisivo.