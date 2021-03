Día a día la causa sobre la muerte de Diego Maradona va desenmascarando quién era quién en los últimos días del mejor futbolista de la historia. Parte de su entorno está siendo investigado por la Justicia para determinar qué papel cumplían y cuál fue su responsabilidad sobre el cuidado del Diez.

Leopoldo Luque, médico personal del Diez, y Maxi Pomargo, cuñado de Morla y asistente del exentrenador, aparecen otra vez involucrados en chats y audios que la justicia está investigando y fueron dados a conocer por Infobae.

“Que le siga dando porro Charly que vamos a salir hasta en Billiken. Es peligroso para todos. Volamos todos.”, le escribió Pomargo a Luque relación a parte del entorno que se encargaba de conseguirle sustancias alucinógenas a Diego.

“Hay que rajarlo. Esta semana tiene que volar”, le responde el médico.

Pero a Luque no solo le preocupaba lo que Maradona consumía mientras no estaba bajo su órbita. También, con la muerte como posibilidad, había empezado a pensar cómo desligarse de la responsabilidad y por eso pidió ayuda para crear una historia clínica.

El 25 de abril de 2020, exactamente siete meses antes del trágico final de Diego, Leopoldo Luque le envía un audio a Vanesa Morla, quien se encargaba de las finanzas en la casa de Diego, contándole que iba a preparar una historia clínica con todos los papeles bien ordenados porque, según expresa, “Diego la puede quedar en cualquier momento”.

“Voy a armar una historia clínica, bien armada. Necesito las fechas de todos los días que yo fui, desde la primera vez que fui y lo que hizo él en el medio también. Esa información. Potencialidades de muerte, él inminentes no tiene. Tiene una enfermedad crónica que es el alcoholismo, que sé yo. Responsabilidad no me cabe, pero si se llega a tirar alguien, ponele la familia en mi contra, la hija, quien sea... los papeles tienen que estar bien ordenados. Ese es el punto. Me enviás eso el lunes y yo ya me pongo en campaña, armo todo”, dijo el neurocirujano.

"Y lo que vamos a hacer firmar a Diego es un consentimiento donde se le explica el tratamiento, los pros y los contra y si está de acuerdo o no. Y él eso lo tiene que firmar. Que se firme que él es consciente de todo: que no debe tomar alcohol, de que eso le afecta, de lo que se le explica, que se le solicita salud mental y él no quiere. Todo”, cerró el diálogo Luque.

Los otros audios

Cuál era el estado cardiológico de Diego Maradona, si sus médicos debían conocerlo, si estaba bien o mal medicado, si la casa de Tigre era el lugar adecuado para una internación domiciliaria y si el equipo a cargo de su salud aumentó, por sus acciones u omisiones, los riesgos para el “10”, son algunos de los 24 puntos de pericia elaborados por los fiscales para la junta médica que deberá definir si hubo mala praxis.

En un documento incorporado al expediente -al que tuvo acceso Télam-, el equipo coordinado por el fiscal general de San Isidro John Broyad, e integrado por sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, le notificó a las partes los 24 puntos sobre los que el 8 de marzo comenzará a trabajar la junta médica que se realizara en la Superintendencia de Policía Científica de La Plata.

En este contexto se conocieron en las últimas horas nuevos audios vinculados a la causa, que fueron publicados por Infobae. Allí se puede advertir cómo pasó sus últimas días Diego Maradona, cuál era el rol de cada uno de los integrantes del famoso ‘entorno’ y cómo se gestó la última aparición del exfutbolista, desmejorado y sin poder hablar, en cancha de Gimnasia, el día de su cumpleaños.

En uno de los pasajes de los chats que forman parte del expediente, Maxi Pomargo, cuñado de Morla, pide que no permitan que las hijas se lleven a Maradona (“lo perdemos”, dice) y avisa: “Si zafamos de esa, hay plata para todos”. Aparecen chats de Nicolás Taffarel, kinesiólogo de Diego, y cuñado de Víctor Stinfale, y también de Lepoldo Luque, que escribió en un momento: “Yo necesito que las hijas estén con esto sin mí. Porque si falla, que va a fallar, va a ser mi culpa”.

Algunos de los nuevos chats de la causa Diego Maradona

Maxi Pomargo: “Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos”.

Leopoldo Luque: “Listo”.

Maxi Pomargo: “Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de ésta, hay plata para todos”.