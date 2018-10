A la espera de que la Justicia decida si va o no preso, Pablo Moyano sostuvo que se "quiere callar a los que tenemos la representatividad de los trabajadores". Al mismo tiempo, aseguró que, si es citado por la Justicia, se va a presentar sin ningún inconveniente.

En diálogo con radio La Red, el sindicalista expresó que está a disposición de la causa por asociación ilícita en Independiente. "Ojalá que me citen a declarar, no me voy a fugar", dijo el vicepresidente 1° del club, quien afirmó que el Gobierno está detrás de esta causa, en "represalia" porque Camioneros firmó una paritaria paritaria superior al 15%.

El juez Luis Carzoglio debe definir si acepta o rechaza el pedido que hizo el fiscal Sebastián Scalera, que solicitó el arresto del secretario adjunto de Camioneros al acusarlo como partícipe de una asociación ilícita por vinculaciones con la barra brava del club de Avellaneda.

Desde Singapur, donde participa de la cumbre anual de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, dijo que asistirá ante la Justicia si lo llaman a declarar. "Sí, por supuesto ¿qué, me voy a fugar? Siempre me ajuste a derecho", aseguró el hijo de Hugo Moyano.

El sindicalista consideró que las acusaciones son "órdenes del presidente" Mauricio Macri por haber firmado una paritaria de 25% en junio pasado, por encima de la inflación estimada originalmente por el Gobierno. De hecho, hoy habrá una movilización de Camioneros para exigir una reapertura de negociaciones salariales, en reclamo de un 42% de suba. En la marcha presionarán además para que Pablo Moyano no sea detenido.

Con duras críticas al Gobierno por la situación económica, comentó que le diría al Presidente "que vea la necesidad de los argentinos, que viven en la calle, que no les alcanza llegar a fin de mes". Además cuestionó que el FMI instale a un economista en Buenos Aires para auditar el acuerdo. "Ya le entregaron el Banco Central al FMI, falta que pongan la bandera yanqui y cerramos el país", cuestionó.