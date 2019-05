El peronista Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba, logró la reelección por un amplio margen, superó por amplia diferencia a Mario Negri. Para Alternativa Federal, buena parte del futuro del espacio está en manos del gobernador. Anoche advirtió: “Es apresurado sacar conclusiones nacionales”.

“Schiaretti ha batido todos los récords. Va a cumplir 24 años de hegemonía política total. Esto se veía venir. Ya no hay peronismo de Córdoba. Schiaretti está definiendo lo que él llama la coalición plural cordobesista. ‘Que hacemos por Córdoba’, la marca aggiornada de Schiaretti, tiene bajo el mismo paraguas al peronismo, a radicales pragmáticos, tiene socialistas, tiene a Margarita Stolbizer y tiene a kirchneristas vergonzantes que entraron por la puerta de atrás. Conviven bajo el paraguas y mandato de Schiaretti casi todos los sectores”, explicó Pablo Rossi.

El gobierno nacional aguardó los resultados finales de los comicios luego de la ruptura de Cambiemos a nivel local y la decisión de Mario Negri y Ramón Mestre de competir por separado. Hasta el momento, con el 98,45% de mesas procesadas, Schiaretti se imponía ampliamente con el 53,99% a Mario Negri, que cosechaba apenas el 17,78% y a Ramón Mestre, que obtenía un 10,94%. Según autoridades provinciales, votó más del 66% del electorado de Córdoba.

“Macri no está triste ni mucho menos, está muy aliviado. Pero no deja de ser una catástrofe política. Nunca escuché un discurso tan completo, tan complejo, tan bien articulado. Nunca escuché un discurso tan de estadista. Dio un mensaje para todos los sectores. Ponderó algo que en el país escaseas, dijo que los empresarios cordobeses no son prebendarios. Los principales referentes del empresariado que identifica Schiaretti tiene que ver con la agroindustria o las grandes empresas, una de ellas ARCOR o la propia Aceitera General Deheza que son pioneras. Contribuye con los mercados el mensaje que está dando Schiaretti. Le va a decir a Roberto Lavagna que acá debe haber PASO”, esbozó Rossi.

“Uno de los elementos de establecer la provincialización de la elección, es que Córdoba no es cualquier provincia. Es un mandato muy grande el que te han dado los cordobeses. Le ha dado un poder territorial. Él no se visualiza como candidato. Nadie en Córdoba lo visualiza como candidato. La elección radical fue el perfecto manual de la mala praxis. De él participaron todos, el radicalismo, el PRO y Luis Juez”, agregó.

“Estoy seguro de que Martín Llaryola va a hacer una gran gestión a favor de esta querida ciudad capital”, dijo Schiaretti.

“Llaryora es el primer dirigente peronista que vuelve a gobernar la ciudad de Córdoba desde 1973. No hizo campaña. Le bastó con tenerlo a Schiaretti que le endosó los votos. El gran perdedor dentro de la catástrofe radical se llama Ramón Mestre. Tuvo dos gestiones en Córdoba y sacó once puntos. La catástrofe fue completa en toda la banda de Cambiemos. También es un dolor de cabeza para el radicalismo. le baja las acciones al radicalismo a nivel nacional. Todo lo que el radicalismo le pidió a Macri, dialogar, participar de consensos, tienen a Córdoba que fue un ejemplo de todo lo contrario. No pudieron ordenarse en Córdoba los radicales y pretenden ordenarle el gobierno a Macri”, concluyó Pablo Rossi.