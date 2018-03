El juez Claudio Bonadio dio por clausurada la instrucción y envió a juicio oral y público a Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Luis D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil, Angelina Abona, Martín Mena, Andrés "Cuervo" Larroque y Eduardo Zuain.

Todos ellos se encuentran procesados por estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado, al haber participado con diferentes roles en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

La ex Presidenta cambió su defensa en esta causa hace pocos días, de cara a la próxima etapa. Será el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra quien la represente durante el juicio.

Cristina Kirchner sumó así su segundo juicio oral en la justicia federal. La elevación a la próxima instancia se realiza después del pedido del fiscal de la causa Eduardo Taiano y tras el pronunciamiento de las querellas (la DAIA y un grupo de familiares representados por Tomás Farini Duggan).

La causa se inició después de la denuncia que en enero de 2015, presentó el fiscal Alberto Nisman contra la ex Presidenta, el ex canciller Timerman y otros ex funcionarios y militantes K por el encubrimiento del ataque terrorista a la sede judía, al impulsar la confección y aprobación del Pacto con Irán. Dos días después apareció sin vida en el baño de su departamento, en Puerto Madero.

Durante la instrucción la justicia determinó que existió un "plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento" para "dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes" acusados del atentado contra la sede de la AMIA.

Cristina Kirchner la semana pasada pidió ir a juicio oral en este expediente de "forma inmediata". Sostuvo en el breve escrito que presentó ante Bonadio, que en la próxima etapa se demostrará "la arbitrariedad de su acusación" que quedará "expuesta frente a toda la sociedad".

En la causa que cuenta con cinco detenidos y la prisión preventiva de la ex Presidente -que está supeditada al desafuero del Congreso-, el fiscal de la causa, el juez Bonadio elevó el expediente a juicio oral y público bajo las acusaciones confirmadas por la Sala I de la Cámara Federal porteña, es decir por "estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado".

Tanto el magistrado como el fiscal Taiano coincidieron al plantear la existencia de un "accionar criminal denunciado" que fue "orquestado y puesto en funcionamiento" por Cristina Kirchner, a la cabeza de todas las responsabilidades, pero alcanza a sus principales funcionarios de entonces: Zannini, Parrilli, la ex Procuradora del Tesoro Abbona, Timerman, Juan Mena, Andrés "Cuervo" Larroque, Zuain, entre otros.

En la causa se planteó que el Pacto con Irán tenía como finalidad que los ciudadanos iraníes identificados como responsables del atentado de la AMIA “pudieran sustraerse de la acción de la justicia", al considerar que se los liberaba de “toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.

Se comprobó, según Bonadio, la existencia de un cuadro “indiciario, variado y unívoco que corrobora suficientemente los cargos” contra Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge "Yusuf" Khalil, Luis D´Elía y Fernando Esteche".

Así, se argumentó que cada uno de los acusados que ahora enfrentarán un juicio oral y público, según su aporte específico, “se involucró” en el armado del Memorándum, las negociaciones que lo rodearon, las reuniones establecidas algunas con carácter de ocultas y otras públicas”. Así, se planteó que hubo un grupo cerrado que conoció los pormenores de la maniobra, “guiada por el ocultamiento, el secreto y la omisión de los canales regulares de actuación”.