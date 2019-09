El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, reiteró anoche por medios televisivos su deseo de poder protagonizar un debate con Cristina Fernández de Kirchner, candidata a la vicepresidencia. "Es importante que la sociedad pueda escucharlo", aseguró el compañero de fórmula de Mauricio Macri.



"No tengo ningún problema en debatir con ella (que integra la fórmula presidencial con Alberto Fernández). No hay una ley que obligue a hacerlo con los candidatos a vicepresidentes, pero yo estoy abierto a hacerlo", consideró el senador que se sumó al oficialismo para competir en los comicios.



El 13 de octubre se desarrollará en Santa Fe el primero de los cruces entre quienes se postulan para presidir el país, mientras que el 20 de octubre, en Buenos Aires, se llevará adelante el segundo debate.



Pichetto, compañero en la fórmula de Macri, también dijo que es "Cristina la que tiene el poder", en relación a la cantidad de votos que recibió en las elecciones primarias y su peso en el Congreso como senadora. Y agregó: "Si ella vuelve al poder, vuelve el conflicto". "Juntos por el Cambio no está derrotado, hay que dar la pelea por el 27 de octubre. Es ahí cuando la Argentina va a tener autoridades elegidas legítimamente".