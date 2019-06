Pichetto destacó que fue "siempre un opositor democrático, apoyando la gobernabilidad de la Argentina, a diferencia de otros que planteaban el escenario "cuanto peor, mejor"".



El presidente Mauricio Macri ejecutó ayer una jugada de ajedrez político que le devolvió la centralidad en la escena electoral nacional al confirmar al senador peronista Miguel Ángel Pichetto como su precandidato a vicepresidente en la fórmula con la que buscará su reelección. El Presidente eligió a Pichetto entre una danza de nombres para dar una fuerte señal a propios y extraños, y sobre todo a los mercados, sobre una apertura hacia otras fuerzas políticas, un reclamo que le hizo sentir fuerte la otra pata de Cambiemos: los socios radicales.

Ni un PRO puro, ni una mujer, ni un radical por poder político, ni siquiera Martín Lousteau, el único que le sumaba votos a la fórmula oficialista. Macri optó por un peronista anti K a quien elogió desde el minuto cero, con quien tiene fuertes coincidencias en las diferencias y a quien considera un republicano de pura cepa e incapaz de traicionar.

La confirmación de Pichetto como vice de Macri pateó el tablero porque deja solo al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en la tercera vía bautizada como Alternativa Federal. Pero donde más golpeó fue del otro lado de la grieta. El anuncio sobre Pichetto dejó sin margen para su propio anuncio al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que ya había anticipado a los medios una conferencia de prensa para informar los detalles de su acuerdo con el kirchnerismo.

Iba a anunciarse en la sede del PJ junto al presidente del partido, José Luis Gioja, y no se descartaba la presencia de Alberto Fernández para la foto. Al final, quedaron vestidos y alborotados. En una breve exposición de 1 minuto, Massa sólo reiteró la invitación a toda la oposición a formar un gran frente nacional contra Macri. Después, Gioja confirmó para hoy el gran anuncio justo cuando vence el plazo para presentar los acuerdos electorales (alianzas) de cara a las presidenciales del 27 de octubre.

"Acepté inmediatamente la propuesta, no había nada que pensar, el Presidente me honra con esta nominación", reveló Pichetto al comenzar la conferencia de prensa que brindó en el Senado en la que confirmó su nominación para ser el vice de Macri.

Ya en tono de campaña y parado en la vereda opuesta al kirchnerismo, dijo estar "convencido de que Macri va a ser reelegido porque la Argentina no va a volver atrás, no va a volver a planteos autoritarios".

Valoró que Macri "es el hombre que tiene el poder político, la autoridad y los votos y me ha honrado. Inmediatamente le dije que sí, diría que no ha habido ningún tipo de duda". Y completó: "Estoy convencido de que nos va a tocar gobernar el próximo período y va a ser un período de recuperación muy fuerte para el país".

En la primera fila seguían con atención sus respuestas el senador catamarqueño de la UCR Oscar Castillo y la neuquina Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino. Después se sumaron el diputado tucumano José Cano, de la UCR, y el misionero Humberto Schiavoni.

Pichetto, que actualmente es el presidente del bloque peronista en el senado, anunció que renunció a ese función para "liberar a todos los compañeros de este compromiso que tuve durante 17 años". La UCR y Elisa Carrió le dieron la bienvenida.

SU PENSAMIENTO

Gobernadores. Pichetto contó que informó de su decisión a varios gobernadores peronistas. "Uno de los primeros diálogos fue con Urtubey, a quien respeto y he mantenido una construcción todo este tiempo. También le informé a Sergio Massa, he conversado con el gobernador de Córdoba (Juan Schiaretti), he hablado con numerosos gobernadores del peronismo, con ellos me une un vínculo de afecto personal". Insistió que convocarán "a muchos dirigentes del peronismo que están excluidos, que están en su casa, que quieren ser parte".

Desafuero de CFK. No dejó dudas sobre su posición e insistió que, al igual que antes, está "en contra de la prisión preventiva como pena anticipada". Pichetto impuso su propia doctrina en el Senado, centrada en evitar el desafuero de CFK. Cuando el juez federal Claudio Bonadio pidió que el cuerpo votara la remoción de los fueros para que la expresidenta fuera detenida en la causa de los cuadernos de las coimas, Pichetto manifestó su rechazo, al indicar que "la detención es excepcionalísima en la etapa de instrucción". "Entendemos que debe realizarse el juicio oral con sentencia firme para proceder con el desafuero", afirmó en septiembre pasado.

Inmigración. Cada vez que se le pregunta por la inmigración, Pichetto da declaraciones fuertes e, incluso, polémicas. Además, el candidato a vicepresidente es partidario de la reciprocidad con otros países en materia de salud y educación. Es decir, cree que otros países deben brindar el mismo trato con los argentinos en el exterior que nuestro país tiene con los extranjeros. En caso de no ser así, se debería, según él, llegar a un acuerdo.

> Un nexo con gobernadores

Compañeros. El fallecido expresidente Néstor Kirchner, el exsenador Carlos Reutemann, junto a Pichetto, que acompaña a Macri en la fórmula.

Nació en la localidad bonaerense de Banfield pero está radicado en Río Negro. Pichetto respira y vive política casi desde el mismo momento en que se recibió de abogado en la Universidad de La Plata (Buenos Aires), en 1976. Nació en Banfield el 24 de octubre de 1950 y se declara hincha del "Taladro".

Pichetto fue uno de los legisladores del peronismo que trabajó en los acuerdos parlamentarios entre el gobierno nacional y los gobernadores peronistas desde diciembre de 2015.

Desde el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aumentaron sus apariciones en la televisión y en la radio, y se convirtió en uno de los más duros críticos del sesgo ideológico de la expresidenta.

Uno de los gestos que, según algunas fuentes, sedujo a Macri para mirar a Pichetto como su compañero de fórmula fue el viaje que Pichetto hizo a EEUU para reforzar la idea de que Argentina no volverá al default.

Pichetto, quien cumplirá 69 años tres días antes de las elecciones presidenciales, inició su carrera política como intendente de la ciudad de Sierra Grande en los albores de la democracia. Fue elegido diputado nacional en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, de quien fue uno de sus más acérrimos defensores y de quien, hace algunos meses, recibió su respaldo para que se presentara como candidato a presidente de la Nación.

En 2001 se convirtió en senador de la nación de manera ininterrumpida. El mandato como senador nacional de Pichetto finaliza el 9 de diciembre de este año, ya que ingresó tras haber ganado las elecciones de 2013.

En 2003, fue elegido presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, desde donde defendió fuertemente todos y cada uno de los proyectos de los gobiernos de Néstor Kirchner, primero, y de Cristina Fernández, después.

Durante su jefatura mantuvo algunas discrepancias con los proyectos legislativos enviados por Fernández de Kirchner, aunque decía que los votaba "por disciplina partidaria".

En los pasillos del Senado aún recuerdan la madrugada de junio de 2008, cuando el entonces vicepresidente de la Nación de Cristina Fernández, el radical Julio Cobos, votó en contra de la Resolución 125.

"Como Jesús le dijo a sus discípulos: lo que deban hacer, háganlo ahora", cerró su discurso Pichetto aquel día. Luego de ello, Pichetto siguió votando todo lo que envió el gobierno de Fernández de Kirchner hasta 2015, cuando se convirtió en el interlocutor de la Casa Rosada hacia los gobernadores.

A principios de año, Pichetto, junto con los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; y de Salta, Juan Manuel Urtubey, y con Sergio Massa, creó Alternativa Federal: un camino que intentó superar la grieta pero que no logró evitar la polarización.

Michetti le envió un abrazo a su sucesor



La vicepresidenta Gabriela Michetti le envió un "abrazo" a Miguel Pichetto y lo definió como un "político que siempre buscó el consenso y la gobernabilidad. Estoy convencida de que aportará mucho a nuestro país, tal como lo ha hecho durante su vida política. Nuestro presidente y el partido cuentan conmigo para esta nueva etapa", completó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que el anuncio confirma la "decisión" del Gobierno de presentar una fórmula "amplia y contundente".

"Desde nuestro lugar de lucha seguiremos trabajando a fondo por una Argentina donde el que las hace las paga, conducida por nuestro Presidente y apoyada por Pichetto desde el Senado en estos años", destacó la funcionaria. La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, también celebró la decisión y dijo que está "convencida" de que "la apertura y la búsqueda de consensos es la mejor forma de seguir construyendo la Argentina que nos merecemos".



