La agrupación que lidera Raúl Castells irrumpió en la sede del gobierno porteño, entre gritos y empujones. Accedieron al playón principal tras forzar e incluso saltar la reja de ingreso, en medio de una protesta este martes.

"Estamos hace dos horas esperando que nos atiendan. Se creen que son una monarquía como para no atender a nadie. No quieren ni recibir un petitorio. No vamos a comprar pan dulce en cuotas. Queremos charlas con ellos, entregarles nuestro petitorio para que ayuden a los jubilados con bolsones navideños", señaló Castells.

Los miembros del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD) se acercaron hasta el predio del barrio porteño de Parque Patricios y algunos de ellos saltaron las rejas, lo que derivó en la intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad para evitar que ingresaran al edificio.

En declaraciones periodísticas, añadió: "Los funcionarios tienen que aprender que hay un derecho a peticionar. ¿Quién carajo se creen como para no querer agarrar una hojita simple? ¿Quién carajo es (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta?".

A los pocos minutos, desde el interior de la Jefatura de Gobierno confirmaron que recibirían, de a grupos, a las delegaciones de los barrios presentes, entre los que Castells mencionó a La Boca, al Barrio 31, Retiro, entre otros. “Pedimos que ayuden con bolsones navideños que incluya un pan dulce, que sale entre $900 y $2500 y nos sentimos humillados por tener que sacarlo en cuotas”, solicitó.

De forma paralela a los manifestantes que respondían al dirigente social, también llegaban los médicos de la Ciudad, que realizan un paro de 24 horas en reclamo de mejoras salariales.