Productores nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) donarán hasta el jueves más de 30.000 mil kilos de verdura, con el objetivo de acompañar la presentación del proyecto de ley que le permita a la agricultura familiar el acceso a la tierra propia.

El proyecto de ley, denominado Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (D-883/2018), tiene como objetivo facilitar el acceso a la tierra propia por medio de créditos blandos para las familias agrícolas. “Este proyecto de ley responde a la necesidad de cientos de miles de pequeños productores que en tierra ajena y con el 13% de la superficie cultivable argentina producimos más del 60% de los alimentos que se consumen en el país”, sostuvieron desde la UTT.

Este sector comprende a horticultores, tamberos, chancheros, granjeros, floricultores. Son familias que viven de la tierra, en la tierra y para la tierra que no les pertenece. "No tener tierra propia para un agricultor no significa únicamente pagar un alquiler, es no poder arraigarse, no poder proyectar, vivir en casas precarias", explican desde la UTT.

La UTT es una organización nacional que nuclea a 14 mil familias de pequeños productores en 16 provincias. “Sostenemos que el Estado debe tomar cartas en el asunto. No pedimos que nos regalen nada, proponemos créditos blandos, un Procrear rural, para que de la misma manera que el vecino del barrio accede a su vivienda propia, el agricultor acceda a la tierra que es el origen de su trabajo”, reclaman.

Mañana a las 17:00 en la Sala 1 Anexo A de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, la UTT convoca a todas las fuerzas políticas, instituciones del Estado y Universidades para poder explicar el proyecto de ley.