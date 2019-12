El presidente electo, Alberto Fernández, se deshizo en elogios al evaluar la primera declaración indagatoria de Cristina Kirchner en la causa por corrupción en la obra pública y negó que la expresidente lo involucrara al mencionalo en su exposición.



La presentación que realizó ayer Cristina Kirchner ante el tribunal que la juzga por supuesto direccionamiento de la obra pública fue "un acto de defensa maravilloso, impecable". "Hace cuatro años que advierto lo que hace la Justicia, lo que vi ayer (por el lunes) fue un acto de defensa maravilloso, impecable. No era una mujer furibunda, sino una mujer que se defendía", señaló Fernández en diálogo con radio Metro sobre la indagatoria de la vicepresidenta electa.



El lunes, la exmandataria declaró durante poco más de tres horas en el marco de la causa conocida como "Vialidad", en la que se la acusa de haber direccionado el otorgamiento de contratos de Obra Pública durante el gobierno kirchnerista en favor del empresario Lázaro Báez.



En su exposición, Cristina Kirchner aseguró que el juicio que la tiene como acusada se lleva adelante porque "había que condenar a un gobierno, al que desendeudó al país", y sostuvo que no espera la absolución de la Justicia, por que ya la "absolvió la historia".



Para Fernández, la causa "es un hecho vergonzoso" y "técnicamente es un disparate todo lo que han hecho con Cristina Kirchner".



Durante su declaración, la vicepresidenta electa ironizó sobre el eventual llamado a declarar de Fernández: "El responsable de la ejecución del presupuesto es el jefe de Gabinete. Ustedes me lo imputan a mí, pero el que ejecuta es el jefe de Gabinete, y aquí no hay ningún jefe de Gabinete. Y no digo que deberían estar, porque no cometieron ningún delito. Pero si quieren llamarlos van a tener un problema porque van a tener que llamar al presidente de la Nación". Al respecto, el mandatario electo señaló ayer que Cristina dijo "una obviedad: el que administra el Estado es el jefe de Gabinete", y agregó que la vicepresidenta electa "demostró la incoherencia del tribunal, no me involucró a mí". Arremetió además contra el juez Julián Ercolini: "Cada sentencia de un juez es un acto de gobierno, y lo que hizo Ercolini es insólito", y acusó al magistrado de no leer la Constitución.



"Involucrarla a Cristina Kirchner es vergonzoso, es no tener idea cómo se ejecuta en el Estado, cómo se licitan las obras públicas", indicó, y concluyó que Cristina "es una mujer cansada de la persecución".



El abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, solicitó ayer que "la Corte Suprema de Justicia intervenga para poner fin al lawfare" contra la exmandataria, al tiempo que hizo propias las palabras de su defendida respecto de que los jueces también deberán "dar respuestas" sobre "las irregularidades del proceso", y recordó la existencia de "un Consejo de la Magistratura, que está para eso".

Máximo manejará la caja en Diputados

Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes argentinos Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), comandará en la Cámara de Diputados de Argentina el bloque que responderá al peronista Alberto Fernández, quien asumirá la Presidencia del país el próximo martes.



Máximo Kirchner, de 42 años y con una banca como diputado desde finales de 2015, fue elegido ayer como titular del bloque del Frente de Todos, que aúna a parlamentarios de diversas corrientes del peronismo y el kirchnerismo, anunció ayer la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez.



El diputado nacional Máximo Kirchner puso a un hombre suyo en un cargo determinante en la Cámara: Rodrigo "Rodra" Rodríguez, de La Cámpora, será designado secretario administrativo.



Desde ese puesto, Rodríguez -que hoy es diputado nacional con mandato hasta diciembre- será el encargado de manejar la caja y el presupuesto de la Cámara, una herramienta que suelen usar los presidentes del cuerpo para atar acuerdos políticos.

Cita en el Senado por la transición

La vicepresidenta saliente, Gabriela Michetti, se reunirá hoy en el Congreso con su sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, para acordar los últimos detalles de la transición y el traspaso de mando, según informaron fuentes de la Presidencia de la Cámara de Senadores.



El encuentro se llevará a cabo desde las 17 en el despacho que Michetti ocupa en el primer piso del Palacio Legislativo. De acuerdo con lo informado oficialmente, la vicepresidenta y Fernández de Kirchner buscarán solucionar la diferencia generada durante las últimas semanas sobre quién debía tomarle juramento al binomio presidencial que se hará cargo del Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre. Desde el kirchnerismo pretenden que Michetti le tome juramento a la vicepresidenta electa y luego ésta a Alberto Fernández.



En la reunión de hoy, además, la vicepresidenta le informará a la senadora nacional bonaerense detalles de las cuestiones operativas del Senado. Asimismo, pondrá en relevancia los avances de la obra de remodelación del edificio de la Cámara alta que aún no concluyeron.