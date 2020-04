El intendente de Selva, Enrique Bertolino, un pueblo de Santiago del Estero, repartió en los últimos días paquetes de arroz con gorgojos.

Pero Bertolino, lejos de negar lo sucedido, lo confirmó. En un video que reveló TN Central, el jefe comunal aseguró: "Eso nos llegó del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia".

"Nosotros lo repartimos, pero no le pusimos los gorgojos", se desentendió Bertolino. "Decile a la gente que tiene dos alternativas: lo deja, no lo consume si tiene algún problema, o la otra es que los consuma porque los gorgojos tienen muchas proteínas", agregó en el video.

Pero Bertolino, increíblemente, se lo tomó con humor: "Mal no le va a hacer. Yo lo digo medio en chiste, pero es cierto. Esto hace bien para el cáncer".

El intendente de Selva luego intentó desdecirse en TN Central: "No me parece que sea mejor mostrar esas imágenes, me parece que hay que tener una onda más positiva".

"Es el único de mil que se repartieron en dos entregas", intentó defenderse a través de un audio que le envió a la producción del programa.

Fuente: TN