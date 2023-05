El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, convocó ayer a los jóvenes a construir una "Argentina contra el bullying" y a "cortar con los discursos de odio", luego de haber sido blanco de expresiones "descalificantes" por parte del periodista Gabriel Levinas, quien aseguró que "la sociedad no está preparada para tener un candidato a presidente tartamudo".

A raíz de sus manifestaciones, en un programa de TN, Levinas recibió numerosos repudios del arco político, incluso de la Asociación Argentina de Tartamudez (AAT), que calificó los dichos como "discriminatorios y peyorativos", y de personas que tienen familiares con problemas de habla.

"Para construir una sociedad inclusiva hay que cortar con los discursos de odio", sostuvo ayer De Pedro desde su cuenta de Twitter tras visitar la ciudad bonaerense de Ensenada.

En campaña, el titular de Interior entregó allí 600 netbooks a estudiantes del último año secundario y consultó entre los presentes si alguien más sufría de una disfluencia en el habla. "Yo tengo una disfluencia en el habla. ¿Hay alguien acá que tenga tartamudez?", preguntó De Pedro, y varias manos se alzaron entre los cientos de jóvenes presentes, como puede verse en el video que él mismo compartió. "Ahí hay uno, dos, una chica por allá", contó distendido De Pedro, y exclamó: "Argentina contra el bullying". Y aseguró que el Gobierno trabajará "para hacer una sociedad mejor, para aceptarnos como somos" y para que haya "líderes positivos que corten con la situación de bullying". "Vamos a cortar con una sociedad con discursos de odio, acusándonos, para construir una sociedad mejor, una sociedad justa, libre, soberana e inclusive para todos y todas", expresó.

En línea con lo expuesto por De Pedro, ayer se multiplicaron las muestras de apoyo y de repudio de referentes del FdT a las expresiones que consideraron "descalificantes" y "de odio" vertidas el domingo por el periodista Levinas. Allí el columnista y conductor de Radio Mitre afirmó que "si vas a poner una persona que es tartamuda como candidato a Presidente, sabés que en la Argentina va a fallar, porque la sociedad no está preparada para eso".

Para la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, "lo que dice Levinas no es sólo discriminación", sino también "violencia política para tratar de sacar de la cancha a un adversario".

La funcionaria señaló por Radio 10 que "es lo que intenta la ultraderecha" que pone al adversario "no como alguien con quien hay que discutir política, sino con alguien que directamente no puede existir o ser". "No es casual que ataquen a los dirigentes de determinados espacios políticos.

La sociedad argentina es mucho mejor que Levinas, no hay dudas sobre eso", añadió.



Alberto ve un triunfo

Alberto Fernández llamó ayer a "no entregar el poder" a quienes "dicen barrabasadas y abusan de la libertad de prensa", defendió un modelo de país "industrializado" y pronosticó que será alguien del FdT quien lo sucederá en el cargo. "El 10 de diciembre va a ser uno o una de los nuestros quien va a sucederme", afirmó.