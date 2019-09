Durante la madrugada, vecinos de La Caleta, una localidad del departamento de Mar Chiquita, en el límite con Mar de Cobo, informaron a las autoridades la presencia de siete orcas varadas en las orillas de la playa. Según informó a Infobae Martín Vallejo, el director de Turismo y Medio Ambiente de Mar Chiquita, cerca de las once de la mañana pudieron devolver al mar a los dos ejemplares más pequeños, los menos pesados y más fáciles para reintroducirlos.

"Estamos esperando que llegue personal de la Fundación Aquarium de Mar del Plata para que bajen algún protocolo porque hasta el momento es solo el esfuerzo de los voluntarios", había informado Vallejo. El cuadro de situación cambió con el correr de las horas: uno de los especímenes murió en la costa. Según especialistas del Aquarium, se ahogó porque había quedado en una mala posición y los expertos no llegaron a tiempo para advertir esa condición.

Luego del rescate de las dos más pequeñas, trabajaron con éxito para reingresar a otras dos orcas de mayor tamaño, guiadas por uno de los barcos de prefectura para evitar que vuelva a encallarse. De las siete orcas varadas, finalmente pudieron devolver a seis. El último cetáceo había sido rescatados de la costa, pero regresó a la orilla tras haberse desorientado.

La quinta orca que se pudo salvar era la más grande y pesada: el peso promedio de las orcas es de cinco toneladas, pero los machos pueden llegar a pesar diez toneladas. El funcionario temía que se encontraran en un estado delicado dado que sus movimientos y reacciones habían disminuido con el paso de las horas. El operativo fue masivo y a contrarreloj.

Las orcas estuvieron varias horas encalladas. Presentaban síntomas de calambres y estrés, de acuerdo al análisis de los especialistas. Es indispensable, luego de devolverlas al mar, seguirlas y ahuyentarlas para que no pierdan el rumbo y vuelvan a encallarse en la orilla. No hay una razón específica de los varamientos múltiples: una de las principales hipótesis que se maneja es que el líder se haya perdido. Sus lazos sociales son muy fuertes: son guiados comúnmente por la líder más antigua. Que hayan encallado no significa que se hayan enfermado, aseguran los especialistas.

Los cetáceos están varados entre La Caleta y Mar de Cobo. Personal especializado de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Fuerza colabora con las maniobras para regresarlos mar adentro.

Los voluntarios que asistieron al operativo de rescate fueron vecinos, jóvenes de colegio, biólogos de la Universidad de Mar de Plata, guardavidas, miembros de defensa civil, bomberos de destacamentos de Santa Clara del Mar y Costa Norte y personal especializado de Prefectura. Vallejo había pedido que las personas que quieran acercarse al lugar para ayudar con el salvataje de las orcas acudan, en lo posible, con trajes de neoprene porque la temperatura del agua es baja y porque es necesario penetrar en el mar lo suficiente para garantizar que los animales marinos no regresen. "Que lo hagan a conciencia, sería bueno recibir más gente para que puedan ayudar a meter al mar a las otras orcas que restan", advirtió el funcionario. Medios locales apuntaron que desde la Secretaría de Medio Ambiente de Mar Chiquita solicitaron que las personas no se acerquen a la zona para no entorpecer las tareas de rescate.

Es la primera vez que sucede en estas costas la presencia de orcas encalladas en masa. Las autoridades acudieron a las nueve de la mañana para socorrer a los animales marinos, tras ser advertidos por personas del lugar. "En este momento la emergencia es devolverlos al mar, después evaluaremos las causas de lo ocurrido", sentenció Martín Vallejo, que se encuentra en el lugar junto a Flavia Laguné, secretaria de Turismo y Medio Ambiente de Mar Chiquita.

Las tareas de rescate cuentan con la cooperación de vecinos, voluntarios y personal especializado y ya disponen de la intervención del Centro de Rehabilitación de Fauna Marina (CRFM) de la Fundación Aquarium. Es una entidad creada para dar marco a las actividades de investigación, educación y protección de medio ambiente, fundada en 1994. Uno de sus propósitos es rescatar, rehabilitar y reinsertar especies de fauna marina en su medio natural.

Luego de que hayan sido reingresadas seis de las siete orcas varadas, retirarán de la rompiente a la orca fallecida. Los biólogos de la Universidad y los especialistas de la Fundación estudiarán las causas de su fallecimiento.