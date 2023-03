El jefe de Gabinete Agustín Rossi, defendió hoy miércoles la política económica y de derechos humanos que lleva adelante el Gobierno nacional y cuestionó el "uso del 'lawfare' como estrategia política", al exponer su primer informe en la Cámara de Diputados, ante quienes describió que el país "convive cuatro crisis que son la pandemia, la guerra, la sequía y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional".



En un discurso de 66 minutos -que Rossi pronunció sin leer-, el funcionario destacó que la Argentina "convive cuatro crisis que son la pandemia, la guerra, la sequía y el endeudamiento con el Fondo Monetario", y subrayó como dato positivo que la inversión extranjera "supera los registros entre 2015 y el 2019".



Además, remarcó que el país tiene "mayores niveles de ocupación en las provincias del interior que en el centro del país", lo que definió como "un dato histórico definitivamente positivo".



En otro tramo de su exposición, se refirió al atentado que sufrió el 1 de septiembre pasado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Lamentablemente el año pasado volvió la violencia política con el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta. Este acto de violencia política hubiese merecido una respuesta más contundente de la dirigencia política", dijo.



En ese marco, Rossi sostuvo que el intento de magnicidio estuvo antecedido por "discursos del odio que ya existían en la Argentina" y recordó que la primera que se dieron se dieron ese tipo de mensajes fue "con el conflicto agropecuario", al sostener que "fue la primera vez que vi un cartel que decía 'yegua'".



Para Rossi, ese intento de magnicidio "no es producto de la causalidad".



"Si uno de queda con eso, se equivoca porque, para que haya existido alguien que haya puesto un revólver en la cabeza de la Vicepresidenta, existió una campaña antes de discurso del odio", afirmó y, luego, sostuvo que "los discursos del odio reconocen previamente una acción sistemática del sistema de medios de comunicación deslegitimando, estigmatizando determinados espacios y dirigentes".



Cuestionó, en ese sentido, el título de un matutino porteño que, tras el intento de magnicidio, publicó "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá", a la vez que cuestionó la existencia de "un partido judicial que usa el 'lawfare' como estrategia política".



Por otra parte, el funcionario defendió la política de derechos humanos del gobierno nacional y apuntó contra los que dicen que los derechos humanos son un "curro", en referencia a los dichos recientes de Mauricio Macri.



"En todo caso el curro es de los que no se animan a condenar el golpe de Estado del '76. Lamentablemente para un sector de la Argentina que nunca dice la palabra dictadura, para muchos de ellos no fue una dictadura sino que fue otro gobierno, el gobierno de los militares, decían. Reivindicamos fuertemente nuestra política de derechos humanos, es un orgullo y es una política que se tiene que seguir llevando adelante a lo largo y ancho de la Argentina", aseveró Rossi.



En su informe, el jefe de Gabinete defendió también la creación de las universidades de cercanía, y dijo que espera "que el diálogo y el consenso permitan tratar los proyectos de creación de nuevas universidades".



Además, en otro tramo de su presentación, puso de relieve la política en materia de defensa impulsada por el Gobierno nacional.



"La Argentina tiene que empezar a mirar a futuro la industria para la Defensa", dijo en materia de defensa, a la vez que destacó el proceso de radarización de la frontera norte del país a partir de la fabricación de radares por el INVAP que hoy se exportan a diferentes países.



Rossi también puso de relieve la importancia de la empresa Aerolíneas Argentinas, al señalar que "es mucho más que un avión que vuela" y cuestionó la política de cielos abiertos impulsada por sectores de la oposición.



"Hay que discutir si quieren o no una Aerolínea de bandera porque esa política significa que venga cualquier empresa que va a elegir qué destinos hacer y se van a concentrar en las rutas más rentables", expresó el jefe de Gabinete.



Rossi exponía el informe de la marcha de Gobierno en la Cámara Baja por primera vez desde que asumió el cargo de jefe de Gabinete, el 15 de febrero pasado, tras la renuncia de Juan Manzur, quien retomó su función como gobernador de Tucumán.



Con su exposición ante Diputados, el funcionario cumple en término con su obligación constitucional de asistir a informar al Parlamento, a poco más de un mes de haber asumido y dentro del plazo legal, teniendo en cuenta que el período de sesiones ordinarias se inició el 1 de marzo.



Las últimas presentaciones, a cargo de Manzur, habían sido el 2 de junio de 2022 ante el Senado y el 14 de septiembre pasado ante Diputados.