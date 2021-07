La bajada de línea de Alberto Fernández desde Perú en la que fijó como regla ética que "los que sean precandidatos en las PASO de septiembre tendrán que dejar sus cargos en el Gabinete nacional" blanqueó la interna que enfrenta el Frente de Todos de cara a las elecciones y deja heridos en el equipo del Presidente.

El más perjudicado terminó siendo el ministro de Defensa, Agustín Rossi, un kirchnerista de primera ola, que se enteró por televisión en la noche del miércoles que debía dejar el cargo por pedido del Presidente. Su pecado fue no bajar su candidatura a senador nacional en la provincia de Santa Fe pese al pedido hecho en off por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que había logrado, sobre la hora, cerrar una lista de unidad de esa provincia con el gobernador, Omar Perotti, un peronista tradicional.

Pero la vuelta de tuerca del Presidente también dejó fuera de fuego al ministro de desarrollo Social, Daniel Arroyo, que integra la lista de precandidatos a diputado nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y que deberá abandonar la preciada cartera social antes de lo que imaginaba.

En lugar de Arroyo, asumirá Juan "Juanchi" Zabaleta, actual intendente de Hurlingham y una persona muy cercana a Fernández. Todavía no hay nombres confirmados para reemplazar a Rossi pero suenan los del actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, y el de la ministra de Seguridad, Sabina Frederich.

Lo único seguro hasta ahora es que Rossi ya confirmó que una vez que vuelva de Perú el Presidente le presentará su renuncia.

"Me parece una decisión que muestra el profundo sentido ético que tiene el Presidente y espero que otros funcionarios lo acompañen, por ejemplo, el gobernador Omar Perotti pidiendo licencia, ya que se presentó como senador suplente", agregó el ministro que mantiene una fuerte controversia con el mandatario santafesino.

"Con la decisión que acaba de anunciar el Presidente voy a tener absoluta libertad para llevar adelante el debate político que necesita la provincia de Santa Fe", añadió Rossi. El ministro también recordó cómo fueron las fallidas negociaciones con Perotti para conformar una lista de unidad. La primera propuesta de Rossi fue encabezar la nómina de Diputados, dado que los candidatos a senadores ya habían sido elegidos por el gobernador. Esta propuesta fue rechazada. Luego ofreció formar parte de la lista en otros puestos y, según Rossi, ante la negativa "Perotti me dijo taxativamente que no quería que esté en las listas". Ante tal escenario, Rossi propuso que Alejandra Rodenas, su compañera de espacio y vicegobernadora de la provincia, sea quien forme parte de la nómina, oferta a la que también negó Perotti. "No querían un acuerdo con nosotros. Lo que querían era una rendición y que desapareciéramos del debate político en Santa Fe", opinó el ministro en una entrevista televisiva, y aseguró que por eso dejó firme su candidatura, aunque eso implique abandonar la cartera de Defensa. "Por lo menos que Perotti pida licencia y nos permita tener un debate más equilibrado", apuntó.

Arroyo, en cambio, ya tiene su reemplazo. Así lo anunció el Presidente, aunque todavía no mencionó el nombre de esa persona. Fernández aclaró que "la pérdida de Daniel (Arroyo), como la de Agustín (Rossi), es muy grande", y especificó "una vez que vuelva a la Argentina -lo hizo anoche- vamos a poner eso en orden".





Tolosa Paz renuncia

En consonancia con la regla ética de Alberto, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, aseguró su renuncia al cargo.



También Menéndez

El subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, anunció ayer que también renunciará a su cargo porque es precandidato a diputado nacional por el FdT.



Presión de Rodenas

La vicegobernadora de Santa Fe Alejandra Rodenas y precandidata a senadora junto a Rossi pidió ayer licencia de su cargo para dedicarse a la campaña. Así le mete presión al gobernador Perotti, para que también pida licencia.