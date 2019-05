Juan Schiaretti no será el macho alfa del peronismo federal, pero no tardó muchos días desde que ganó en forma contundente la provincia de Córdoba para ponerse a trabajar en el diseño de una alternativa electoral que concentre el amplio espacio del peronismo no K al que qué quiere sumar partidos aliados como el socialismo y el GEN.

Ayer a la noche se reunió en las oficinas que un consultor muy allegado tiene en la esquina de Avenida 9 de Julio y avenida Del Libertador con Miguel Lifschitz, con quien acordó su presencia en el evento que se realizará la semana próxima, presumiblemente el miércoles, en la ciudad de Buenos Aires.

El actual gobernador de Santa Fe habló en nombre del Partido Socialista y del GEN que lidera Margarita Stolbizer, con lo cual empieza a entreverse que la idea de este peronismo moderado es ampliar su oferta electoralcon un espacio que bien podría llamarse Consenso Federal, una fusión del Consenso 2019 y Alternativa Federal, tal como lo propuso el mismo Schiaretti. La idea sería sumar también a los radicales díscolos con Cambiemos, pero eso todavía no fue garantizado.

En concreto, a Córdoba viajarían Lifschitz, Stolbizer y también Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, que ayer también estuvo reunido con Schiaretti en las oficinas de la consultora porteña. También iría Roberto Lavagna, con quien el gobernador cordobés tiene previsto mantener un mano a mano previo. Sin embargo, desde el entorno del economista aseguran que no recibieron ningún llamado.

Hasta el momento, hay dudas sobre la invitación a los gobernadores Sergio Uñac, Juan Manzur y Gustavo Bordet cómo se había pensado en un principio. Por lo menos por ahora, buscando ser respetuosos de los procesos electorales que están viviendo los últimos dos en sus provincias. "Como respetaron a Córdoba sin involucrarla en discusiones nacionales, tenemos que respetar a las demás provincias", se explicó.