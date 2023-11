A poco más de dos semanas del crucial balotaje, y en medio de la puja de La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) para quedarse con sus votos, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, rechazó en duros términos el plan que "impulsa el gobierno kirchnerista de Sergio Massa" de enjuiciar a la Corte Suprema de Justicia. Pidió respetar la libertad de poderes.

En la red social X (antes Twitter), Schiaretti, el excandidato presidencial de Hacemos por Nuestro País (HpNP) que mantiene su posición de ser prescindente en el balotaje que disputarán Massa y Javier Milei el próximo 19 de noviembre, escribió: "Una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa".

Tras ello añadió: "A los 40 años de democracia, también la fortalecemos con más República, respetando la división de poderes". Y remató: "Si queremos un país normal empecemos por dejar de lado actitudes feudales que atropellan las instituciones".

La declaración pública en X del mandatario cordobés expresa una postura respecto a la iniciativa del Gobierno nacional de pretender enjuiciar a los integrantes de la Corte Suprema, pero en el contexto de la previa a una elección que enfrentará a Sergio Massa y Javier Milei puede también interpretarse como una señal. Es decir, aun sin pronunciarse a favor de uno u otro candidato, el posteo podría leerse como un voto anti Massa. De hecho, la publicación enseguida generó miles de adhesiones, comentarios y republicaciones, dependiendo de las interpretaciones que cada usuario le dio al texto del gobernador de Córdoba.

Schiaretti obtuvo un inesperado y muy festejado el 6,78% de los votos en las elecciones generales, por eso, el denominado "voto fernet" es tan codiciado por Massa y Milei. Actualmente el cordobés se encuentra, junto a una comitiva que también integra el intendente capitalino y gobernador electo, Martín Llaryora, en una gira que se inició en Arabia Saudita, continuando por España y que finalizará el lunes.

El crítico tuit del gobernador cordobés se publicó después de que este jueves los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti respondieran, por separado, a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sobre los cargos provisorios por mal desempeño de sus funciones de los que fueron notificados hace tres semanas, y para los que tenían plazo de contestar por escrito hasta ayer, o la posibilidad de hacerlo en forma presencial el próximo martes, cuando se volverá a reunir la comisión.

En los escritos presentados, los jueces rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento llevado adelante por la comisión y advirtieron sobre "la independencia judicial". También por separado, respondieron a cada uno de los cargos por los cuales se les inició la investigación preliminar en la comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard.

Se trata, dijo Rosenkrantz, de "remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Se trata de un ataque frontal a la separación de poderes y a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional". Para Rosatti, se intentó condicionar la resolución de causas y al mismo tiempo el hecho de no poder opinar sobre esos expedientes que están en trámite condicionó su derecho de defensa. "Se pone a los jueces del Tribunal frente a la disyuntiva de indefensión en este juicio político o tener que desprenderse del conocimiento de causas institucionales en trámite", dijo. Y señaló que el mecanismo de juicio político, se "ha desvirtuado y, si bien se procuró afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular, ese objetivo no se logró".

Prohibido participar

Funcionarios de primera línea de Córdoba admiten que el gobernador Schiaretti hizo llegar la "orden oficial" que desaconseja participar del acto de UxP junto a Sergio Massa que llegará a Córdoba este lunes.