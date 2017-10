A más de dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, Elisa Carrió sostuvo que "hay un 20% de posibilidades de que este chico esté en Chile con el RIM [por RAM]". La diputada vinculó así al joven tatuador con la agrupación radicalizada Resistencia Ancestral Mapuche, señalada como responsable de numerosos atentados en el sur de la Argentina.

La candidata a diputada nacional de Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires formuló esta declaración al ser consultada por Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, en el marco del debate de postulantes que transmitió este miércoles el canal TN.

"Me hubiera gustado escucharla hablar de Santiago Maldonado", le dijo Ramal a la socia fundadora de Cambiemos. "A usted la votó la mitad del electorado y tiene una responsabilidad", agregó y acusó a la diputada de haber defendido el accionar de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el caso.

Frente a esos comentarios, Carrió dijo que la izquierda "siempre va en contra de todo" y lanzó: "Son divinos, pero no sirven para nada".

"Yo quiero la aparición con vida y estoy trabajando en eso; no sé si está en Chile, cuando sepa si no está en Chile voy a hablar", dijo Carrió, y continuó: "Estoy segura que el Gobierno no tiene nada que ver con esto; ahora, si existió un hecho por parte de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento".

"Si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto por encubrimiento. Hay un 20% de posibilidades de que este chico esté en Chile con el RIM", sostuvo.

Y concluyó: "¿Saben qué pasa? Hay algunos que quieren muertos, y nosotros queremos vida".