Expectativa en la city porteña. Con poco volumen de operaciones por el feriado en EEUU, fue uno de los factores clave para que el dólar que abrió los mercados en torno a los 65 pesos terminará con una fuerte baja.

Con el feriado en Estados Unidos como principal aliado del día -no operó Wall Street ni se elaboró el índice de riesgo país- el Gobierno pasó con relativa calma el primer test en los mercados financieros tras las medidas anunciadas el domingo y cerró el lunes con una importante baja en el precio del dólar y una fuerte suba en la Bolsa de Comercio porteña.



En primer lugar, el Ministerio de Hacienda destacó que "el dólar se derrumbó $3,63 o 5,83% a $58,41 en bancos y agencias de la city porteña". Además, resaltó que "en el Banco Nación el dólar, que abrió la jornada en $63, cerró a $57".



En el segmento mayorista, la divisa estadounidense cedió 5,90% y finalizó a $56; mientras que el denominado dólar "liqui" cayó 3,3% respecto a la rueda previa, en $61,24.



Pero el primer dato alentador que destacaron tanto en el Gobierno como los analistas tiene que ver con la fuerte baja en la cotización del dólar futuro que para fines de octubre se pactó con una caída de 13%, para pasar de $71,8 a $62,7.



Nery Persichini, de GMA Capital, interpretó la baja como "una señal de alivio ya que el mercado podría descomprimirse" y que el precio del dólar debería bajar.



En este mismo sentido, se expresó en conferencia de prensa el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. El funcionario evaluó que el comportamiento del mercado fue "bastante positivo" y subrayó que las medidas anunciadas durante el fin de semana tienen por objetivo crear un "paraguas cambiario" que permita a la economía transitar de la mejor manera posible el proceso electoral.



El funcionario reconoció que la de ayer fue una jornada "atípica" debido a que fue feriado en los EEUU -algo que suele repercutir en el volumen de los negocios- y porque fue la primera jornada tras los anuncios y las entidades bancarias debieron ajustar sus sistemas a las nuevas disposiciones. Por lo cual advirtió que habrá que ver cómo responde el mercado en los próximos días.



Sandleris, tras ratificar la continuidad del programa monetario, señaló que el Banco Central inició "conversaciones" con las autoridades del FMI con el objetivo de "redefinir" las metas previstas para el mes de septiembre, debido a la incidencia que pueden tener sobre estas variables las medidas dispuestas este fin de semana.



En otro tramo de su exposición, Sandleris afirmó que en el denominado "contado con liquidación" -operación que permite que una persona o empresa pueda cambiar pesos por dólares en el exterior mediante la compra-venta de acciones o títulos- "no estamos estableciendo ningún cambio".



Sobre el mercado bursátil, Hacienda indicó que "el S&P Merval subió más de 5%. Las acciones de empresas energéticas y los bancos fueron las que más subieron".



Pero el día financiero tuvo una cara menos optimista en los bancos por miedo a un nuevo corralito.



Cientos de ahorristas formaban largas filas frente a bancos en Buenos Aires desde una hora antes de su apertura, esperando para poder retirar sus ahorros, luego de que el gobierno dispuso restricciones cambiarias para lidiar con la crisis financiera que golpea al país.



"Saqué mi plata del banco por precaución, creo que es un momento en donde nos estamos llevando muchas sorpresas. Mañana nos podemos levantar y ver que todo cambió, prefiero ser precavida y no arrepentirme después", comentó Catalina Pedace, una empleada y estudiante universitaria de 25 años, a la salida de un banco de la city porteña.

Trabas para extender vencimientos

El Gobierno resolvió ayer postergar el envío al Parlamento de un proyecto de ley para extender los vencimientos de deuda de mediano y largo plazo emitida bajo jurisdicción local ante las trabas que manifestó el peronismo sobre el tratamiento.



El Ejecutivo de Mauricio Macri tomó esta decisión para darse tiempo a la búsqueda de acuerdos con los bloques opositores para poder sacar adelante la iniciativa. Fuentes del Partido Justicialista (PJ) pusieron algunos reparos a la hora de confirmar si apoyarían la discusión.



"El Gobierno decidió buscar consensos políticos antes de enviar el proyecto de deuda al Senado", dijo el presidente provisional dela Cámara alta, el senador oficialista Federico Pinedo.



El parlamentario dijo que, por el aplazamiento del envío del proyecto de ley, se ha suspendido la comparecencia programada para el miércoles del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, que iba a brindar detalles de la iniciativa ante una comisión parlamentaria.



El miércoles pasado, Lacunza anunció que el Gobierno enviaría al Parlamento este proyecto, como parte de un conjunto de iniciativas para extender los vencimientos de la deuda soberana en manos de acreedores privados y también la contraída con el Fondo Monetario Internacional.



Estas iniciativas procuran aliviar el horizonte de pagos de deuda de Argentina, sumida en recesión desde abril de 2018 y hundida en severas turbulencias financieras de las primarias del pasado 11 de agosto, en las que Macri, que aspira a la reelección en octubre, sufrió un fuerte revés electoral.



La extensión de los vencimientos de la deuda pretendida por el gobierno de Macri, de aprobarse finalmente, impactará en las políticas que deberá adoptar quien desde diciembre próximo presida la Casa Rosada.