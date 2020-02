El padre de Wanda Taddei, la joven prendida fuego y asesinada hace una década por el exbaterista de la banda Callejeros, Eduardo Vásquez, aseguró ayer que la militancia que lleva adelante contra los crímenes de género y todo tipo de violencia lo "ayuda a poder sobrellevar" el femicidio de su hija aunque el "dolor se agudice cada año".

Además, manifestó que no le guarda "odio" ni "rencor" al músico, quien actualmente cumple prisión perpetua por el crimen de Wanda (29) en el penal de Ezeiza, que se sumó a la de seis años que recibió en la causa por la tragedia de Cromañón, ocurrida en diciembre de 2004 (murieron 194 personas).

"De mi hija me acuerdo todos los días, más que Wanda me decía: "papi, la que te va a cuidar cuando seas viejo soy yo", recordó Jorge Taddei (78) en diálogo con la agencia de noticias Télam.

Durante una entrevista en su casa ubicada en el barrio porteño de Mataderos, Taddei contó que hoy tiene "enfocados los cañones en la lucha contra el machismo, contra la violencia y contra los femicidios", y que esa "actitud" personalmente lo "ayuda a poder sobrellevar" la muerte de su hija.

En ese sentido, el 28 de enero se presentó en la ciudad de La Plata la campaña "Hombres por una sociedad igualitaria, contra el patriarcado, el machismo y los femicidios", de la que participó Taddei junto a otros padres de víctimas, con la idea de dirigirse a todos los municipios bonaerenses donde los convoquen para llevar su voz.

"El hecho de tener una participación activa en contra de lo que le pasó a tu hija te ayuda, te da fuerza. Esta sociedad tiene que transformarse en una sociedad más solidaria, lo que no hace que te quite el dolor", explicó.

Wanda agonizó durante 11 días y el 21 de febrero murió en el Hospital de Quemados.

La madrugada del 10 de febrero de 2010 en la casa de Pizarro 7083, de Mataderos, Wanda y Vásquez discutieron y el baterista arrojó alcohol sobre el cuerpo de su joven esposa y la prendió fuego con un encendedor.

Wanda agonizó durante 11 días y el 21 de febrero murió en el Hospital de Quemados porteño, convirtiéndose así en un caso emblema por la modalidad en la que fue cometido el femicidio.

Es que a partir de ese episodio se sucedieron decenas de hechos similares en todo el país, en los que hombres quemaron a sus mujeres y les provocaron la muerte o graves heridas.

En lo que va de 2020, dos mujeres murieron al sufrir quemaduras, una en el partido bonaerense de Almirante Brown y otra en la ciudad santafesina de Villa Constitución.

Beatriz Regal (74), madre de Wanda y esposa de Jorge, aseguró que una muerte como la que sufrió su hija es "lenta, larga y dolorosa", y que hoy en día hay casos de "bebés quemados, violados y tirados después en un zanjón", lo que considera una muestra de que "la violencia social se está agudizando en los últimos años".

Además, contó que un mes antes del crimen su hija la llamó y le preguntó "como se sufría más, si morir ahogada o quemada".

"De esto me acordé dos años después de que se terminó el juicio (a Vásquez) y me hizo reflexionar que (el femicidio) había sido premeditado, porque se ve que la había amenazado", señaló Beatriz.

Al respecto, Jorge citó a la psicóloga Eva Giberti para afirmar que el tipo de femicidio por quemaduras "es una forma de muerte para hacer sufrir más a la mujer", aunque dijo que no cree que haya premeditación en este tipo de actos, sino que en ese momento el asesino utiliza lo que "tiene a mano". Para Taddei, el femicidio es "un armado que produce el patriarcado y la sociedad organizada desde un punto de vista machista". "Yo lucho por mi hija, para que las mujeres no pasen por lo que pasó mi hija, y por Vásquez, para que no pase lo que pasó por él".

Recuerdos de una relación



Wanda y Eduardo Vásquez (foto) habían sido novios cuando ella tenía 15 y él 20. El vínculo se afianzó varios años después cuando se reencontraron. Ella tenía 27 y él 32. Para entonces, la joven ya tenía dos hijos y él era el baterista de Callejeros (todavía sin condena por la tragedia de Cromañón).

A fines de 2009 decidieron casarse. Dos meses después, el 10 de febrero de 2010, Wanda ingresó a la guardia del Hospital Santojanni con su cuerpo quemado. Murió el 21 a causa de las infecciones que le produjeron las heridas y los daños irreversibles en sus vías respiratorias.

El femicidio de Wanda marcó, en palabras de su padre, "un antes y un después" en el tratamiento de la problemática dentro y fuera de la Justicia.

Los hijos de Wanda, sin embargo, no eran hijos de su asesino aunque convivieron con él en ese ámbito violento y quedaron a cargo de su padre y de la pareja (su "mamá del corazón").

Aunque suene absurdo, para Beatriz y Jorge esos chicos "tuvieron suerte": "No todos los chicos quedan con abuelos que los protegen y tíos que los quieren. ¿En qué familia pasa esto? ¿En qué familia se llevan bien con la mamá del corazón y con el padre como si fuera nuestro hijo?", preguntan como si, en su inmenso dolor, igual tuvieran que agradecer.

La muerte de Wanda transformó a Beatriz y Jorge en activistas contra la violencia de género. Fueron a donde los invitaron, dieron charlas en colegios, iglesias y universidades, organizaron reuniones, recibieron distinciones y tratan a diario con víctimas que los contactan para pedirles ayuda.