El Ministerio de Salud de la Nación, por recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), autorizó ayer el uso de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en mayores de 60 años.

Desde el Instituto Gamaleya (Rusia) se enviaron seis documentos que fueron traducidos y analizados por la Anmat con lo que se conformó una ampliación de informe técnico en el que aseguró que la vacuna "reportó un rango de eficacia del 91,8% de la vacuna para mayores de 60 años".

Según precisó la administración en su anexo, difundido ayer por el Gobierno nacional, la nueva información aportada por el "segundo análisis interino del estudio de fase III, sobre un total de 2.144 sujetos mayores de 60 años, se reportó una eficacia de la vacuna en el rango del 91,8%".

En relación con la inmunogenicidad, se informó que "la inmunización de voluntarios mayores de 60 años con Gam-Covid-Vac puede conducir a la formación de anticuerpos IgG específicos de antígeno en el 98,1% de los voluntarios el día 28 después de la vacunación". En cuanto a la seguridad de la vacuna, la Anmat precisó que "se incluyeron a 19.866 sujetos que recibieron las dos dosis" y que "los eventos adversos (EA) más frecuentes fueron síndrome pseudogripal y reacciones locales en el sitio de la inyección, eventos esperados con este tipo de producto".

"No se reportaron muertes relacionadas a la vacuna. No se reportaron casos de alergias severas. Hubo eventos adversos serios (EAS) reportados durante el estudio; 47 en el grupo que recibió producto en investigación y 23 en el grupo placebo, pero ninguno tuvo relación causal con la vacuna/placebo", agregó el nuevo documento. Asimismo, remarcó que "en este contexto" el grupo etario de mayores de 60 años "mostró un perfil de seguridad que no difirió del perfil de seguridad observado en el resto de la población incluida". En base a esto llegó la aprobación.

(Télam)