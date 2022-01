El gobierno de Tierra del Fuego resolvió que no será obligatorio el aislamiento de personas que fueron contacto estrecho de casos positivos de coronavirus, siempre y cuando no sean convivientes y sin importar si están vacunados o no, según autoridades del Ministerio de Salud.

La medida es menos estricta que la recomendación efectuada por el Ministerio de Salud de la Nación, cuyos funcionarios sugirieron flexibilizar el aislamiento sólo en casos de contactos estrechos asintomáticos vacunados.

La cartera sanitaria fueguina estableció una diferencia entre contactos estrechos cuando sean de personas que viven bajo un mismo techo (convivientes) o cuando sean de individuos que compartan alguna actividad fuera de los hogares (no convivientes), por ejemplo en el trabajo.

En el caso de los convivientes, dispuso que "deberán guardar aislamiento durante los mismos siete días del caso confirmado, siempre y cuando se mantengan asintomáticos", mientras que los no convivientes "no realizarán aislamiento y se deberá maximizar las medidas preventivas (uso adecuado de barbijo, distanciamiento, lavado frecuente de manos, ventilación de los ambientes, no concurrir a reuniones sociales o eventos masivos, etc.), realizando automonitoreo de síntomas de forma diaria".

En tanto, los casos positivos deberán aislarse durante siete días desde la fecha declarada de inicio de los síntomas o del diagnóstico en casos asintomáticos, y deberán cumplir otros tres días de cuidados especiales, como no concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales, entre otros.

Además, se establece que los denominados trabajadores esenciales podrán ser convocados a trabajar aun habiendo sido "contacto estrecho de un caso positivo conviviente o no".

En cuanto a los testeos, las autoridades fueguinas definieron que sólo se les practicará el test a las personas que "presenten síntomas compatibles con covid-19", mientras que "no se realizarán testeos a los contactos estrechos asintomáticos, ni por motivos de viaje".

Al respecto, el secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios de la provincia, Javier Barrios, explicó que estas medidas buscan "volver lo más prácticas posibles" las decisiones adoptadas dentro del Cofesa. "Vimos que no hay impacto en el sistema sanitario, en un escenario donde mucha gente ya está vacunada, y entonces cursa la enfermedad de manera leve y reforzando las medidas sanitarias de protección. En este sentido, se pensó dar más alivio a los aislamientos y que sean solo para los que dan positivo más sus convivientes hasta que pase el período de carga viral", sostuvo el funcionario.

Jornada con menos de 90.000 contagios

Argentina reportó ayer 88 nuevos decesos y 96.652 casos positivos de coronavirus, informó el Ministerio de Salud de la Nación, y agregó que, con estos datos, suman 117.989 los fallecidos y 7.029.624 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria agregó que al cierre de esta edición eran 1.965 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 42,6% en el país y del 42,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

De los 7.029.624 contagiados, 5.978.073 ya recibieron el alta médica, en tanto que 933.562 casos permanecen activos.

El reporte consignó que este domingo fueron reportados como fallecidos 48 hombres y 40 mujeres, y una persona fue reportada sin dato de sexo.