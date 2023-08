Después del rechazo de doce provincias a pagar el bono o suma fija de $60 mil a trabajadores, impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa, que también sumó críticas del sector empresarial, Alberto Fernández salió con los tapones de punta contra los gobernadores y empresarios.

El Presidente dijo que las medidas adoptadas en los últimos días no son un "plan platita", sino el "plan justicia"; pidió a los empresarios que "no se quejen" por el pago de la suma fija para trabajadores y dijo que le llama "la atención que Catamarca y La Rioja puedan" pagarla "y la ciudad más opulenta (por Buenos Aires) tenga dificultades para hacer eso".

"Para que a nadie lo confundan, no es un plan platita, es el plan justicia, que los que más tienen, repartan", dijo el Presidente al inaugurar la pavimentación de la Ruta Provincial Nº3, en el tramo entre el límite con La Rioja y Catamarca, lugar desde donde hizo una defensa del Estado y de la obra pública y lanzó críticas a las fuerzas opositoras y al FMI.

"A los empresarios que se llenaron de plata los dos últimos años en los que Argentina creció 16% y en la pandemia llegó la hora de distribuir. Que no se quejen, que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos. Lo que estamos haciendo es un poco de justicia", dijo el jefe de Estado.

"Esta reflexión también se las pido a los gobernadores", continuó. "Hubo algunos que no se quejaron de distribuir mejores ingresos entre los que laburan. Esto, para que nadie lo confunda, no es el plan platita. Es el plan justicia. Que los que más tienen, más repartan. Eso es. No es otra cosa", insistió Fernández.

Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y por los gobernadores de Catamarca y de La Rioja, Raúl Jalil y Ricardo Quintela, el primer mandatario dijo que sabe que se atraviesan "momentos difíciles" y que muchos "están desalentados", pero llamó a que "conviertan ese desaliento en fuerza, para que la Argentina no retroceda, no vuelva atrás".

A menos de dos meses de las generales, el jefe de Estado aprovechó para dotar su discurso de cierto tono electoral y polemizó tanto con Javier Milei como JxC.

"Yo les pido a los argentinos ahora, que estamos por elegir autoridades, que piensen. Nosotros pudimos hacer todo esto porque los gobernadores pensaban de la misma manera y tienen una misma concepción de cómo se debe gobernar. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance en un contexto muy adverso, pero estoy seguro de que podemos hacer mucho más. Y para que la Argentina siga desarrollándose con un criterio igualitario, necesitamos que Sergio (Massa) sea presidente", insistió.

Y advirtió: "De otro modo no va a pasar. Ya les están avisando. No soy yo el que dice que va a cerrar el Ministerio de Obras Públicas (en referencia a Javier Milei), son ellos. No soy el que llamó el Fondo Monetario Internacional para pedir que por favor no acompañe a la Argentina en su proyecto (en referencia a Hernán Lacunza). Fue el mismo ministro que en 2019 me pidió ayuda para parar la estampida del dólar porque no podían pararla ellos ¿Saben cuál es la diferencia? Yo pensé en ustedes y ellos piensan en ellos".

"Les pido que reflexionemos. Por más que cantan rock y tienen los pelos para adelante, detrás de todas hay un engaño para los jóvenes y los confundidos", afirmó Alberto Fernández y concluyó: "Para que no vuelvan los que nos dejaron la deuda y la inflación a explicarnos cómo se sale de la deuda y la inflación", ejemplificó.

> Kicillof asistirá a los intendentes

Tras dos días de estudio de cómo aplicar la medida anunciada por Sergio Massa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, finalmente definió ayer que va a pagar la suma fija sobre la paritaria en el caso de que el aumento del mes "dé menor" a la suma de $60 mil. Se va a completar la suma fija de los dos meses: septiembre y octubre. La novedad es que dispondrá de un fondo de $12 millones para asistir a los municipios que decidan pagar la suma fija a sus trabajadores municipales y no dispongan de los recursos necesarios.

Ayer, un grupo de intendentes de Juntos por el Cambio había manifestado que no podían pagar el bono si no recibían asistencia de la Provincia.