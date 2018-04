Con la lectura de una carta en la que más de 400 actrices firmaron por la despenalización del aborto, Griselda Siciliani, Carla Peterson y Verónica Llinás pidieron este martes a los diputados que “hagan historia y salden su deuda con las mujeres”.

“El aborto es un tema inmenso, que puede y debe ser abordado desde la mayor cantidad de enfoques posibles: el biológico, el ético, el filosófico, el social, el religioso. Pero no es el tema que en nuestra opinión debería ocuparnos en este momento: la realidad es que estamos ante un grave problema de salud pública”, empezó Llinás.

Según contó la actriz, eso motivó a “un grupo muy heterogéneo” de colegas a escribir una carta, que ya firmaron 400 actrices, en la que piden por la despenalización. “Hoy escucharemos un sinfín de argumentos y cada uno de ellos merece ser escuchado, pero ninguno de esos argumentos va a modificar un hecho incontrastable: el aborto existe y mantenerlo en la clandestinidad no es la solución”, remarcó.

Acto seguido, Siciliani y Peterson leyeron el texto de la carta, que ya había sido difundido por las actrices a principio de mes. En él piden a los diputados “su voto para terminar con la muerte, la cárcel y el silencio”. Luego de que terminaron la lectura, las actrices --las tres estuvieron vestidas de blanco y con un pañuelo verde, símbolo de la campaña por el aborto legal y gratuito-- repartieron una copia de la carta entre los legisladores.

En la lista de 32 oradores que expusieron en la primera reunión plenaria informativa de comisiones estaban incluidas sólo Peterson y Siciliani, por lo que la exposición de Llinás les valió un reto sobre el final del diputado Daniel Lipovetsky, presidente de la comisión de Legislador General y coordinador del encuentro.

"Quiero dejar aclarado que hemos establecido una metodología, que presentamos en la reunión del 20 de marzo, que iba a haber expositores. En ese marco, en este lugar como en toda la sociedad debemos cumplir las reglas que se fijan para hacer las cosas como deben ser", dijo antes de pedir "disculpas por el cambio". "No no, cambio no, un orador que no estaba anotado, que es distinto", se quejó a su lado Carmen Polledo, presidenta de la comisión de Salud.

El texto de la carta

"Diputadas, diputados: Nosotras, actrices argentinas, escribimos esta Carta Abierta con la esperanza de ser escuchadas.

Tal como cada dos años lo hacen ustedes, esta vez nosotras les pedimos su voto. Les pedimos su voto para terminar con la muerte, la cárcel y el silencio.

No estamos a favor del aborto.

Estamos a favor de la despenalización del aborto. Y por eso mismo, estamos a favor de la vida. De todas las vidas: también la de aquellas mujeres que arriesgan sus cuerpos en manos de un negocio siniestro y clandestino.

Les pedimos que voten el proyecto de la Campaña Nacional porque estamos convencidas de que el aborto legal --acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitarlo-- nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna, y definitivamente menos hipócrita. Se lo pedimos también para que honren el sistema representativo, que simboliza justamente el derecho a elegir.

Les pedimos su voto, finalmente, porque tenemos fe en la democracia.

Llegó la hora.

Hagan Historia y salden su deuda con las mujeres".