Con Tucumán y San Luis como protagonistas, varias provincias participarán mañana de un superdomingo electoral.

San Luis votará 162 cargos este domingo 11, entre los que se encuentran los de gobernador y vicegobernador; 17 intendencias con sus respectivos concejos deliberantes; 21 diputados y cinco senadores provinciales.

En total hay 185 sublemas y 5.500 postulantes, de los que 3.500 representan al oficialismo provincial y 2.000 a Cambia San Luis.

El lema Unión por San Luis, que lidera el Partido Justicialista (PJ), presenta cuatro candidatos a gobernador en los distintos sublemas.

El candidato del sublema "Celeste Unidad", Jorge Fernández, fue elegido por el mandatario, Alberto Rodríguez Saá, con la intención de que lo suceda en el cargo. Fernández fue ministro de Obras Públicas y secretario de Estado. Los demás postulantes del lema oficial son: Marcelo Amitrano, Mariela Cross y Diego González.

En la oposición, el lema "Cambia San Luis" aglutina al Pro y la Unión Cívica Radical: lleva a dos candidatos a gobernador.

El sublema "Juntos" postula al exmandatario de la provincia, Claudio Poggi, para el cargo de gobernador. Poggi se ha convertido en el oponente principal al gobierno puntano.

Dentro de Cambia San Luis, el senador nacional, exgobernador y hermano del actual mandatario, Adolfo Rodríguez Saá, decidió formar parte del lema opositor por no lograr consenso con el peronismo local. Pero no será candidato, aunque no oculta su apoyo a Poggi. El otro sublema de Cambia San Luis es "Encuentro Multisectorial", liderado por Eduardo Mones Ruiz.

Para esta elección habrá Ley de Lemas: la ciudadanía de San Luis definirá a los candidatos de cada fuerza y al ganador de los cargos en un solo comicio.

Además, los tucumanos mañana van a elegir a su gobernador y vicegobernador, luego de que la Corte Suprema de la Nación rehabilitara el proceso electoral, tras haber suspendido los comicios previstos para mayo pasado por una denuncia de la oposición.

El planteo advertía sobre la posibilidad de que la candidatura a vicegobernador del actual mandatario Juan Manzur no respetara la alternancia reglamentada en la Constitución provincial.

Manzur declinó su candidatura a vicegobernador e informó que el ministro del Interior Miguel Acevedo ocuparía ese lugar en la fórmula oficialista (Frente de Todos por Tucumán) junto al actual vicegobernador Osvaldo Jaldo, que mañana busca la gobernación.

Mañana se vota por gobernador y vicegobernador, 49 legisladores provinciales, 19 intendentes y 184 concejales.

En Tucumán funciona el sistema de acoples: los candidatos a cargos ejecutivos llevan "acoplados" a sus boletas a otros partidos que sólo disputan cargos legislativos.

La fórmula oficialista Jaldo-Acevedo se enfrenta a la lista opositora encabezada por el diputado nacional radical Roberto Sánchez para gobernador. Fuerza Republicana -con apoyo de Javier Milei-, propone a Ricardo Bussi para gobernador. El peronismo espera triunfos en San Luis y Tucumán. Mañana también hay elecciones en Mendoza, Corrientes y Córdoba. Además, en el resto del mes habrá comicios en Chaco y Formosa.

Corrientes

Corrientes renueva mañana 20 bancas provinciales en una disputa entre cuatro listas. Se renuevan cinco bancas del Senado provincial y 15 de diputados. Unos 30 municipios y comunas van a elecciones mañana en Córdoba, que el 25 de junio elige gobernador.

> Mendoza: todo listo por las PASO

Casi un millón y medio de personas podrá votar mañana en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) de Mendoza, en una jornada en la que se estrenará la boleta única de papel, de cara a la votación general en el distrito del 24 de septiembre.

Las primarias consagrarán a quienes podrán competir en septiembre por las categorías de gobernador, senadores provinciales, diputados provinciales en cuatro secciones electorales, e intendentes de 11 departamentos.

En el Frente Cambia Mendoza, el precandidato principal del oficialismo es el senador radical y exmandatario Alfredo Cornejo.

En la misma interna de ese frente se presenta el exlegislador nacional radical Luis Petri. El diputado nacional del Pro Omar De Marchi decidió competir por afuera de la coalición gobernante con "La Unión Mendocina".

En el Frente Elegí Mendoza, "Ahora Peronismo" -ligado al kirchnerismo- postula a Omar Parisi. La otra nómina es "Avanza Mendoza", encabezada por Guillermo Carmona. A estos se deben sumar Nicolás Guillén (Rearmemos Mendoza) y la lista que lidera el abogado Alfredo Guevara (La Base).