Seis de cada diez argentinos están de acuerdo con la despenalización del aborto, y la misma proporción considera que la Iglesia Católica "no debería tener injerencia en las políticas sobre el tema", según una encuesta realizada por Amnistía Internacional junto al Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y la consultora Quiddity.



El 59 por ciento está en total acuerdo con que se despenalice el aborto y el 70 por ciento considera como "muy" o "bastante importante" que el Congreso debata los proyectos sobre interrupción voluntaria del embarazo. "Mucho se ha hablado sobre si la sociedad está o no preparada para debatir sobre el aborto y estas opiniones son contundentes", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.



Para la abogada, los resultados muestran también que "hay más información sobre el tema", para lo cual fue "absolutamente beneficioso" que "el presidente (Mauricio Macri) lo ponga en agenda".



La encuesta "Situación de la opinión pública respecto al aborto" fue realizada a 1.561 hombres y mujeres mayores de 16 años del país.



El 87 por ciento escuchó una noticia vinculada en los últimos días y el 98 por ciento conoce algo sobre el proyecto de ley que comenzará a debatirse en el Congreso, con el que tiene familiaridad el 57 por ciento.



En cuanto a los factores que "deberían tener más peso" para los legisladores al momento de adoptar una decisión, el mayor porcentaje se lo llevan los derechos de las mujeres (50 por ciento), seguido por la evidencia científica (18 por ciento), sus creencias religiosas (9 por ciento), la opinión de la gente (8 por ciento), sus propias ideas (6 por ciento) y la postura de su partido político (1 por ciento).



Respecto a la trascendencia de que la despenalización del aborto se discuta en el Congreso, sólo el 27 por ciento considera que es "poco" o "nada importante". Por otro lado, el nivel de acuerdo con la realización de un aborto muestra variaciones según la situación en la que se hiciera, siendo aquellas circunstancias donde está en peligro la vida de la madre las que cosecharon mayor nivel de consenso (81 por ciento).



Además, el 77 por ciento de los encuestados está de acuerdo con la realización de un aborto si la mujer quedó embarazada producto de una violación, el 72 por ciento si el feto tiene una malformación incompatible con la vida extrauterina, el 49 por ciento si la mujer así lo decide, el 48 por ciento si ella y su familia carecen de recursos económicos y el 40 por ciento si falló el método anticonceptivo. El 63 por ciento dice que la Iglesia "no debería tener influencia o injerencia" en la política en torno al aborto. El 91 por ciento de encuestados está de acuerdo en que haya educación sexual y reproductiva en las escuelas.



