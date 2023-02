La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió al chofer de la línea 343 de colectivos que manejó con un niño a upa. El hecho se dio a conocer luego que se lo viera actuar de ese modo en un video que se hizo viral en las redes sociales.

Allí, se puede ver cómo el conductor sostiene el volante, mientras que con sus brazos rodea al menor. De acuerdo a la información que brindaron las autoridades, el mismo sería su hijo.

"Con este accionar puso en riesgo la vida del menor de edad y de los pasajeros que llevaba en el transporte público", explicaron desde el organismo.

El chofer, que posee Licencia Nacional de Conducir radicada en Tres de Febrero, debe ahora realizar otro examen psicofísico para que se evalúe si está apto o no para manejar.

"Es imposible no indignarse con este tipo de conductas. Los niños no deben ir al volante. No hay excusa alguna que sea válida para justificar este tipo de acciones. Es totalmente irresponsable", aseguró el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Con la suspensión se buscó que el hombre “pueda reflexionar sobre la maniobra tremendamente peligrosa que realizó poniendo en riesgo la vida del niño y de los pasajeros que llevaba arriba del colectivo".

“Un colectivo pesa 15 toneladas. Puede transportar cerca de 50 personas. Para conducirlo hace falta un registro profesional y mucha capacitación. No hay más que decir, sólo agradecer que no le haya pasado nada al nene. El papá se equivocó feo y va a ser evaluado por psicólogos", cerró. (NA)