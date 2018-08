La presentación en Tribunales del ex titular de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascurain, se vio empañanada por una pelea con golpes y empujones que el propio empresario y uno de sus allegados mantuvieron con miembros de la prensa.

Ante la sorpresa de quienes rodeaban al ex referente de la UIA, en las puertas de Comodoro Pyhubo trompadas, empujones, caídas al suelo y se generó un clima de enorme tensión en el lugar.

La pelea fue protagonizada en un inicio por uno de los acompañantes del empresario y un camarógrafo del canal C5N, quien de manera accidental había chocado con el lente de la cámara el rostro de ese sujeto.

El propio empresario se sumó a la pelea y le arrojó golpes al camarógrafo, ante la mirada estupefacta de los diversos periodistas que estaban presentes.

"Ustedes tienen que entender, en la madrugada de hoy murió mi suegra y estoy muy tenso por esa situación", intentó excusarse luego el empresario.

Lascurain acudió esta mañana a Tribunales para ser indagadado en el marco de la causa por supuestas coimas, a raíz de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta.

El empresario, a quien apodan el "Vasco", tuvo que responder sobre su posible vinculación con los principales actores de la causa de los cuadernos de las coimas K.

"Le dije al juez que no tengo nada que ver en absoluto con esta gente. Cómo no voy a colaborar con la justicia si vine acá a declarar", explicó Lascurain ante la prensa después de los incidentes.

Además, agregó que conoce a los principales acusados de la causa de los cuadernos "tal como los conocen ustedes, los periodistas".

El ex titular de la UIA se presentó ante la justicia con la defensa de un abogado oficial. Esa decisión hizo sonar con fuerza la hipótesis de que él también se aferraría a la opción de figurar como empresario arrepentido.

"Yo siempre utilizo un defensor oficial. No me voy a arrepentir porque no tengo nada de qué arrepentirme", advirtió.

Lascurain también está comprometido por otra causa en la que se lo acusa por irregularidades en las obras de remodelación de la mina de carbón en Río Turbio. En marzo llegó incluso a estar preso por esa causa, pero quedó en libertad gracias al pago de una fianza.

Por otro lado, en el marco de la causa de los cuadernos, en el primer turno declaró el también empresario Néstor Otero.

El dueño de la empresa responsable desde hace años de la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro está acusado de haberle pagado coimas a Ricardo Jaime, cuando éste era secretario de Transporte del kirchnerismo.

Otero negó haber entregado los bolsos con dinero y aseguró que a la fecha en que su nombre aparece en los cuadernos de Centeno como partícipe de los hechos delictivos, él se encontraba de viaje en Paraguay.

A su vez, cerca del mediodía llegó a Comodoro Py otro de los investigados, el ex jefe de gabinete durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner Juan Manuel Abal Medina.