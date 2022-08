Más tarde, en diálogo con Infobae, el fiscal agregó que no tomó personal lo que dijo el jefe de Estado. 'No sé cuál es el sentido que le quiso dar a lo que dijo pero no es un buen mensaje', sostuvo el fiscal.

"Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así Luciani", dijo ayer a la noche Alberto Fernández en un reportaje con el canal de noticias TN. El fiscal no lo vio. En las últimas semanas decidió desconectarse de todas las repercusiones que tuvo su alegato por el juicio de la obra pública en el que pidió que Cristina Kirchner sea condena a 12 años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita que defraudó al estado con las obras públicas que de manera irregular recibió el empresario Lázaro Báez. Tampoco vio la respuesta a su alegato que el martes hizo la vicepresidenta por sus redes sociales.

Pero las repercusiones le llegan. Cerca de la medianoche del miércoles comenzó a recibir mensajes de lo que había dicho Alberto Fernández. Y Luciani entendió que se había pasado un límite, por lo que decidió salir del bajo perfil que tiene.

Consultado por las críticas que hizo Cristina Kirchner, Luciani prefirió no responder: 'Vamos a escuchar los alegatos de su defensa en el juicio'.

Tras los dichos del Presidente, la misma noche del miércoles la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación salió a respaldar a Luciani. La entidad que preside el fiscal federal Carlos Rívolo señaló a través de un comunicado que 'sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario hacia un funcionario que sólo ha cumplido su labor asignada por el art 120 de la Constitución Nacional que instaura la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, en el Caso 2833 caratulado: 'Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/infracción art 173 y 210 del Código Penal'.

Hace una semana, la Corte Suprema pidió un refuerzo de la custodia de los tres jueces que integran el Tribunal Oral 2 que juzga a la vicepresidenta. Los fiscales ya habían tenido un refuerzo de seguridad cuando comenzaron los alegatos y hace una semana el domicilio de Luciani recibió custodia extra luego de que circularan pedidos de ir a su casa a protestar.

El Procurador cruzó a Alberto

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le envió ayer una nota al presidente Alberto Fernández para expresarle su 'profunda preocupación' por las declaraciones públicas y televisivas del mandatario referidas al juicio en el que está acusada Cristina Fernández de Kirchner.

El eje de la nota estuvo en cuestionar la declaración del Gobierno nacional que el lunes condenó 'la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta' que quedó expresada 'en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad', cuando el fiscal pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En otro tramo de la misiva el procurador advirtió que es competencia exclusiva del tribunal interviniente, dictar sentencia, por lo que, además, esas expresiones no sólo importan un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal, sino que constituyen una injerencia indebida en el trámite de un proceso por cuya legalidad esta misma Institución también debe velar y que al mismo tiempo afecta el principio republicano de división y respeto de poderes', continuó.