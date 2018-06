Hartos de los robos, alumnos de un colegio de la localidad de Arrecifes pusieron una cámara oculta en el aula y descubrieron una situación insólita: el profesor de gimnasia era el ladrón. El video se viralizó y el docente salió a pedir perdón. "No soy mala persona", escribió el hombre en su muro de Facebook.

El escenario del increíble episodio fue la Escuela de Educación Agraria y ocurrió después de que a varios alumnos les desaparecieran pertenencias y dinero. Al no encontrar respuestas, decidieron instalar la cámara para enterarse de lo que estaba ocurriendo. Lo que finalmente terminó por acelerar la investigación fue cuando a un chico de 7°grado le "desaparecieron" 1.400 pesos que guardaba en su mochila.

Luego de ser registrado in fraganti, las imágenes del docente -identificado como Matías Rodríguez- fueron compartidas por WhatsApp y en las redes sociales. En ellas se puede ver al profesor mientras recorría uno por uno los pupitres y revisaba las mochilas y camperas en busca de dinero.

Después de que el escándalo estalló, el profesor ofreció disculpas en su perfil de Facebook. "Sé que anda rondando un video en el que se me vincula con un hecho que lamentablemente me da mucha vergüenza. Estoy pasando por un problema personal, ya he pedido disculpas y repararé los daños hechos por mí", aseguró.

En ese sentido, añadió: "Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error, que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona". Por el momento, la institución no emitió ninguna declaración y no decidió si va a separar a Rodríguez del cargo.

La inspectora jefa distrital de Educación de Arrecifes, Martha Ramírez, habló del caso con una radio local. "No se puede condenar a nadie hasta no tener pruebas", dijo la funcionaria. "No se puede condenar a nadie antes de investigar correctamente lo que pasó y darle derecho a defensa. Es lo que estamos haciendo junto con las autoridades de la escuela, con suma responsabilidad y seriedad; pero muchas veces en las redes sociales se dicen cosas que hacen mucho daño y de las que luego es difícil volver. No estoy defendiendo al docente ni tampoco acusándolo. Nosotros tenemos que manejarnos de acuerdo a lo que dicta la reglamentación para estos casos y ser prudentes hasta tanto se comprueben o no los hechos", dijo en diálogo con Radio Uno de Arrecifes.