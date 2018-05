La actriz Esmeralda Mitre contó ayer detalles del episodio que vivió en su departamento con el extitular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohen Sabban, a quien acusó de pedirle dinero y acosarla al indicar: "Me tocó y me quiso dar un beso en la boca".



Mitre relató, en declaraciones radiales, que durante un primer encuentro que mantuvieron en la sede de la DAIA, el expresidente de esa entidad le pidió una reunión en su casa para "solucionar" la situación.



"Lo recibí y me pidió que me sentara a su lado. Me preguntó si me podía abrazar y me dijo que me iba a convertir en una heroína. Le dije que eso no me interesaba y entonces me pidió que fuera un mes a un colegio alemán para hacer probation. Además de eso, quería que fuera a Alemania con unos chicos, me dijo que el viaje costaría unos 80.000 dólares", relató la actriz. Y continuó: "Me tocó y me quiso dar un beso en la boca. Ahí le dije que tenía que irse y entró en crisis". "Claramente creo que es un acoso cuando alguien te besa el cuello, y además es extorsión pedirme ese dinero", enfatizó. El encuentro se había generado luego de declaraciones de Mitre, con las que había minimizado el Holocausto. "Dijeron que eran 6 millones, pero quizá no eran tantos", manifestó la actriz, tras lo cual pidió perdón. La DAIA anunció el sábado a la noche que le había pedido la renuncia a Cohen Sabban, y que lo reemplazaría por el vicepresidente de la entidad, Alberto Indij. Indij, ahora nuevo titular de la DAIA, manifestó por su parte que le "preocupa el futuro de la institución".