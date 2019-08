En Recoleta. El candidato presidencial Espert, junto con la candidata a senadora que pasó horas detenida por el hurto de chocolates en Recoleta.

La candidata a senadora nacional del Frente Despertar por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eliana Scialabba, pasó varias horas detenida acusada de hurtar mercadería de un supermercado del barrio porteño de Recoleta, informaron ayer fuentes policiales.



Tras tomar conocimiento del hecho, el candidato presidencial de Unite-Despertar, José Luis Espert, dijo sentirse "consternado y shockeado". El hecho ocurrió el viernes pasado a las 16.30 en la sucursal del supermercado de la cadena Coto, donde, según fuentes policiales, la candidata a senadora fue descubierta cuando llevaba escondidos en el doble fondo de su chango productos que no había pagado.



Entre esos productos se encontraban chicles, un paquete de chocolates, un kit de higiene bucal, una crema para manos, bombones, fiambre, queso y un gel hidratante facial, añadieron los informantes.



De acuerdo a los voceros, el hurto fue descubierto por personal del comercio, que alertó a un efectivo de la Policía de la Ciudad. El empleado le contó al uniformado que instantes antes había visto a la mujer cuando llevaba en sus manos una barra de chocolate que, al llegar a la línea de cajas, ya no tenía. Una vez que la clienta pagó sus compras y se disponía a salir del supermercado, el empleado le preguntó si había comprado el chocolate, a lo cual ella le respondió que no, que lo había dejado en la góndola.



El hombre le pidió entonces que le mostrara lo que llevaba en el chango y al revisarlo advirtió que éste tenía un doble fondo en el que había varios productos que la mujer no había pagado, entre ellos el chocolate, añadieron las fuentes.



Por tal motivo la mujer fue retenida en el lugar e instantes después se hizo presente su abogado, quien dijo que se trataba de la candidata a senadora Scialabba. La mujer fue trasladada primero a la seccional de la zona y luego derivada a la Unidad Penal 28, situada en los tribunales de la calle Talcahuano 550, para declarar ante el fiscal en lo Criminal y Correccional 41, en el marco de una audiencia de flagrancia por el delito de hurto.



Luego de ser indagada y, al tratarse de un delito excarcelable, Scialabba fue liberada alrededor de las 18.30. Ayer, en diálogo con radio Mitre, Espert dijo que está "consternado y shockeado", ya que la candidata es "de las pocas economistas con una trayectoria profesional intachable". "(Scialabba) es licenciada en economía, máster en economía, terminando su doctorado en economía, profesora universitaria, colega mía en la Universidad del CEMA", contó el candidato.



Consultado sobre si tomará alguna decisión partidaria tras este episodio, dijo que "obviamente", aunque eso dependerá de "qué es lo que se termina probando" sobre el hecho. "De lo que se dice inicialmente al final hay una gran distancia. (En la audiencia) vamos a saber cómo fue todo. Aún no hablé con ella", añadió.



Espert comparó lo sucedido con el ataque que sufrió semanas atrás cuando viajaba en su camioneta. "Dependiendo de lo que se termine probando tomaremos una decisión partidaria. Hay que recordar el suceso mío de la camioneta con los vidrios blindados. Lo primero que se dijo fue que había sido un atentado. Bueno, fueron unos piedrazos probablemente para robarnos. O sea, de lo que se dice inicialmente al final a veces hay una gran distancia", finalizó.



Scialabba ocupa el segundo lugar en el listado de candidatos a senadores por la ciudad de Buenos Aires. Va segunda detrás de Oscar Racana. Superaron el piso del 1,5 por ciento en las elecciones primarias. Télam