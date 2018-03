Abran cancha. El gobernador anfitrión, el entrerriano Gustavo Bordet, y su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, ya están anotados para sacarse la foto en la cumbre de Gualeguaychú.





Hace tres años una cumbre de la UCR en Gualeguaychú sirvió como piedra fundacional de la alianza Cambiemos porque allí la convención radical resolvió caminar junto al PRO. Ahora es el turno del PJ, que bajo la batuta del senador nacional y jefe del bloque PJ-FpV de la Cámara Alta, Miguel Angel Pichetto, hará su propia cumbre el 6 de abril en ese mismo escenario. El objetivo es dar forma a un espacio que reúna a los gobernadores peronistas y se diferencie de los dirigentes cercanos a la expresidenta Cristina Fernández.



El rionegrino Pichetto, el cordobés Carlos Caserio y el Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta, son los estrategas principales de lo que, en palabras del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, pretende ser el "peronismo federal y republicano".



La cita también será la contracara del encuentro de La Pedrera, San Luis, donde el peronismo kirchnerista se juntó la semana pasada con la idea formar un espacio antimacrista para dar pelea 2019.



Según uno de los organizadores del encuentro, el senador entrerriano Guillermo Guastavino, el acto se concretará con el objetivo de "manifestar públicamente cual es nuestra postura política en referencia a la reconstrucción del peronismo, y cuál es nuestra visión hacia el futuro", además de que su propuesta de fijar Gualeguaychú como lugar de lanzamiento fue "bien recibida.



"Acá también fue la cumbre de la UCR para decidir formar Cambiemos", dijo en elíptica alusión al acuerdo nacional entre el PRO y el radicalismo, sellado en la convención en marzo de 2015.



Guastavino marcó además las diferencias que existen entre la agrupación que reúne a los gobernadores con la que se reunió en San Luis, y señaló que las diferencias entre los sectores del peronismo van a saldarse "en una PASO nacional".



"No compartimos lo que se juntó, se expresó y se puso de manifiesto días pasados, en La Pedrera de San Luis, ni vemos con buenos ojos los actos que se realizan bajo la consigna Hay 2019. Tenemos otra visión, pero no cuestionamos ni hacemos críticas; hacemos nuestro planteo y reafirmaremos nuestra posición después del 6 de abril.



El legislador, oriundo de Gualeguaychú, contó que el encuentro en esa ciudad se distinguirá por "el aporte de los gobernadores, la necesidad de la reconstrucción sobre la base de la renovación generacional, mucha autocrítica e ir buscando las referencias que sean más importantes y potables para la sociedad".



Respecto de los posibles candidatos y espacios para 2019, Guastavino sostuvo que "venimos presentándonos sobre la base del peronismo", pero insistió en la figura de "los gobernadores como (Juan Manuel) Urtubey y (Gustavo) Bordet, y de otros que hoy están al frente de sus provincias y tienen que ser una pata importante para ir construyendo esto y poder establecer una referencia que nos permita ir detrás de esa referencia, para definir una propuesta electoral". Y adelantó que la idea también es ir a otras provincias como Santa Fe, Salta, Córdoba, etc.