Las idas y vueltas del Gobierno nacional sobre su plan de expropiar la megacerealera Vicetin, que la noche del viernes pareció quedar en suspenso, pero que ayer volvió a reactivar el presidente, Alberto Fernández, sumó ayer con una masiva y ruidosa protesta en casi todo el país en contra del plan para estatizar la empresa agroexportadora.

Con epicentro en Avellaneda, Reconquista, Rosario, Santa Fe, Córdoba y el Obelisco porteño, miles de argentinos se manifestaron contra la expropiación de Vicentin en distintas ciudades de 11 provincias, incluida San Juan donde decenas de automovilistas caparon las calles de la siesta local con bocinazos y agitando cientos de banderas celestes y blancas en el Día de la Enseña Patria.

La masiva respuesta a la convocatoria de entidades agropecuarias y vecinos de la cerealera en Avellaneda y Reconquista en Santa Fe, se concretó pocas horas después que el Presidente, por segunda vez consecutiva, dejaba desairado al gobernador Omar Perotti, que el viernes por la noche dijo tener el apoyo de la Casa Rosada para avanzar en la Justicia con una propuesta superadora: una intervención tripartita con participación de la Nación, la provincia de Santa Fe y cooperativas de productores.

Sin embargo, este plan que ya había anunciado Perotti días antes con el supuesto aval de Alberto Ferández y que no prosperó al día siguiente en el Gobierno nacional, volvió a tropezar con la misma piedra. Ayer, Alberto Fernández fue lapidario: Si la Justicia Civil y Comercial de Reconquista que lleva adelante el concurso de acreedores de Vicentin no acepta el plan de Perotti "no queda otro camino posible más que el de la expropiación", sentenció el Presidente.

Alberto se refirió al juez Civil y Comercial de Santa Fe, Fabián Lorenzino, quien lleva adelante el concurso de acreedores de Vicentin y que este viernes restituyó en sus funciones al directorio de la empresa que había sido desplazado la semana pasada por los interventores nombrados vía DNU por el Poder Ejecutivo Nacional.

La medida judicial, que corre por un plazo de 60 días y puede ser prorrogables, le otorgó el rol de veedores a los interventores nombrados por Alberto.

Respecto a este fallo -que reactivó el plan de Perotti, muy presionado en su provincia-, Fernández lo consideró como "un dislate jurídico de magnitud".

"El juez ha tenido más en cuenta el microclima de la zona que los criterios de Justicia. Él es un juez concursal y yo soy el Presidente de la República y hay que explicarle que los DNU son leyes, tienen el peso de las leyes", continuó Alberto.

En tanto, dijo que no lo "preocupaba" el "banderazo" que fue convocado en distintas partes del país en rechazo a la decisión del gobierno de intervenir la empresa y agregó: "Creo que es gente que está confundida".

De esta manera, el jefe de Estado rechazó que haya dado "marcha atrás" con su idea de expropiar Vicentin, luego de la reunión que mantuvo con Perotti en Olivos, donde el mandatario santafesino le presentó un proyecto de intervención de la cerealera pero "sin expropiación".

Se trata de un proyecto mediante el cual la provincia de Santa Fe, a través de la Inspección de Personas Jurídicas, solicitará a la Justicia que interviene en el concurso de acreedores, la "conformación de un órgano de Intervención" durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial y que no contempla una instancia de expropiación.

La propuesta de Perotti es una "alternativa superadora" a la iniciativa que Alberto dispuso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 552, ya que si bien prevé una intervención en la conducción de la cerealera no contempla la expropiación con la cual se pensaba avanzar mediante su análisis en el Congreso, el punto más resistido desde distintos sectores empresariales. El escrito de la inspectora general de Personas Jurídicas, María Stratta, plantea al juez que lleva adelante el proceso concursal de Vicentin, disponga "la intervención judicial" de la empresa y la "conformación de un Órgano de Intervención" a través de tres personas para que intervengan en el proceso del concurso de acreedores.

Pese a las advertencias de Alberto, Perotti no baja la guardia. Ayer, volvió a defender su propuesta y dijo que se enmarca "en una opción para rescatar la empresa" y transformarla en una compañía "mixta", adoptando una herramienta "diferente a la expropiación".

En San Juan. Aquí también una ruidosa caravana de automovilistas recorrió las calles céntricas. En la Plaza 25 también hubo marchas.

La Mesa de Enlace apuesta a la Justicia

Las autoridades de entidades que integran la Mesa de Enlace coincidieron ayer en que el pedido de intervención de Vicentin debe ser canalizado en el marco del concurso preventivo de acreedores en el que se encuentra. "Hay un proceso de la Justicia en marcha y, de alguna manera, hay una intromisión de un poder sobre otro. "Nosotros le manifestamos al presidente (Fernández) que había una profunda disconformidad con la expropiación y que había alternativas muy posibles dentro del proceso judicial para que se preservaran los bienes de la empresa y que siguiera la marcha", dijo Carlos Iannizzotto, dirigente de Coninagro.