Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos) criticó con dureza el proyecto de legalización del aborto y defendió las "dos vidas".

"Plantearon un aborto seguro: lo seguro es que se muere un chico. Y cuando hablan de gratuito, gratuito no hay nada. Lo pagamos todos con nuestros impuestos. ¿Vamos a pedirle la plata al FMI para pagar los abortos? Yo no voy a permitir eso", indicó Olmedo, y pidió "igualdad de oportunidades, no igualdad de muertes".

Durante su discurso, el diputado pidió -de aprobarse la ley- hacer un cementerio para víctimas del aborto: "Hay un negocio encubierto: el tema de las células. Tengamos respeto por el ser humano, no hagamos negocio de la muerte. Si sale la ley, estoy pidiendo un cementerio para las víctimas del aborto. Voy a ser muy duro: los tendrán que cremar a los chicos para que ninguno haga negocio con un chico muerto. En el país de las libertades, no podemos vivir en libertinaje".

"Respeto el movimiento de las mujeres: NiUnaMenos. En cada aborto, se va un varón o se va una mujer también. ¿De qué respeto me hablan, si están matando a las mujeres? Tanto en el aborto legal como en el ilegal seguro que se muere una persona", agregó Olmedo, quien además le pidió a Mauricio Macri que vete la ley: "Ya vetó la ley de tarifas. No les apague la luz a los argentinos si sale la ley".