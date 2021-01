Un camión que transportaba ganado vacuno volcó en la autopista Jorge Newbery a la altura de La Horqueta en territorio bonaerense, y unos 20 animales escaparon y corrieron por la autopista, pero pudieron ser recapturados antes que protagonicen algún accidente, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió ayer a las 16.50 cuando un camión Iveco que trasladaba ganado vacuno hacia Liniers realizó una mala maniobra y volcó en plena tormenta con la calzada resbaladiza.



Un total de 22 vacas escaparon, muchas de ellas por la autopista, sin que protagonicen algún otro accidente por parte de conductores que se detenían a filmarlas.



Los animales pudieron ser recapturados y trasladados a un destacamento policial de caballería. En tanto, el camión continuaba volcado esta noche sobre la autopista por lo que el tránsito "se desvía en La Horqueta hacia colectora", indicaron las fuentes.

Me avisa @AleRamosTN que ya se notan las vacaciones en la autopista... Ah, no! Son #Vacas en la #AuEzeizaCañuelas entre la Horqueta y el puente el Trébol sentido a Capital. pic.twitter.com/hkUxYfN5yy — Jota Leonetti | Transito �� (@jotaleonetti) January 5, 2021

El conductor del camión, en declaraciones al canal TN, explicó: "Fue una imprudencia de los autos que venían delante mío, se me cruzaron adelante y atiné a frenar pero por la calzada resbaladiza, no pude dominar el camión y se volcó".



Las vacas continuaban anoche al lado del camión volcado sobre la autopista mientras la Policía Víal, la Gendarmería Nacional y personal de seguridad de corredores viales ordenaban el tránsito y cuidaban que el resto de los animales no escaparan.